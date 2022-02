Aktuelt Aftenbladet ung Får 700.000 kroner fra kommunen – går sammen for å fremme e-sport Lyspæren innovasjonshus, UiSI e-sport og nysatsingen Haven e-sport mottar midler fra Stavanger kommune for å promotere virtuell idrett. Publisert: 11. februar 2022, 21:00 Thommas Husevik

Martin Tungland (f.v.), Ruben Eggebø, Stavanger-ordfører, Kari Nessa Nordtun, Mirjam Engelsvold, Frithjof Nilsen-Moe og Sondre Madland

E-sport og gaming vokser stadig fortere fram, også i vår egen region.

Det fører til nye samarbeidsavtaler og tettere bånd mellom likesinnede aktører.

Trekløveret Lyspæren innovasjonshus, UiSI e-sport og Haven e-sport er et resultat av dette.

Med ferske midler fra kommunen, nærmere bestemt 700.000 kroner, ønsker de nå å trå til for et enda sterkere e-sporttilbud lokalt:

– Det er en stor interesse for e-sport og gaming. Vi ønsker å være en sentral aktør og pådriver for å styrke e-sport-miljøet i Stavanger, sier Isabel Næss, leder av Lyspæren.

FAKTA: Lyspæren innovasjonshus Lyspæren Innovasjonshus er en myldreplass for studenter, ansatte på UiS og eksterne hvor det legges til rette for å stimulere til kreativitet, innovasjon, entreprenørskap og bærekraft. De befinner seg like ved Hagbard Lines hus på campus UiS.

– Trenger ikke forkunnskaper

På sine nettsider skriver UiS at midlene først og fremst skal komme unge mennesker og studenter til gode.

Ambisjonen skal være å tilby aktiviteter på et sånt nivå at de som både er interesserte og nysgjerrige, faktisk får muligheten til å sette seg inn i e-sport og gaming.

Helt konkret betyr det faste arrangementer med tilbud hos både Lyspæren, men også i de nye lokalene til Haven e-sport i Innovasjonsparken, like ved UiS.

– Vi vil arrangere turneringer og konkurranser der studenter kan stille med lag eller komme alene. Deltagerne vil ikke trenge noen forkunnskaper for å delta på slike tilbud. Samtidig vil vi ha kompetansepersoner tilgjengelig for de mer erfarne spillerne. Dermed håper vi å kunne tilby et allsidig tilbud som passer for alle interesserte uavhengig av ferdighetsnivå, sier Næss.

Første av sitt slag i Stavanger

Haven e-sport, en av de tre partene i samarbeidet, åpnet dørene i november 2021, med rød løper, et fullpakket program og en rekke profilerte gjester.

Nysatsingen er et tilbud for nysgjerrige og interesserte som ønsker å bli bedre kjent med e-sport som en egen sportsgren.

E-sport-senteret, som er det første av sitt slag i Stavanger, strekker seg over 450 kvadratmeter, og huser blant annet 40 datamaskiner, flere spillkonsoller og rigg for både VR og simulatorer.

Alt i moderne lokaler som befinner seg i Innovasjonsparken på Ullandhaug.

Ønsker å «matche» bedrifter og studenter

Prosjektet mellom de tre aktørene er satt til å strekke seg over to år.

I tillegg til å skulle være en arena hvor nysgjerrige og interesserte kan stifte bekjentskap med e-sport og spilling, vil også aktørene sette opp studenter og bedrifter med hverandre.

Som på et orkestrert stevnemøte vil møtene foregå basert på interesse for ulike spill.

Det hele som et mål om at kompetansesøkende bedrifter finner dyktige og ivrige studenter med en interesse for teknologi og annen innovasjon.

– Spillene vil også bli tatt i bruk for å sørge for dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der det for eksempel vil være mulighet for at bedriftene og studentene spiller med og mot hverandre, skrives det.

– Skape en sosial arena

– Vi skal også tilby større arrangement for å gjøre det mulig å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser. Slike tilbud har ikke vært tilgjengelig for studentene tidligere, så vidt vi kjenner til, sier Ruben Eggebø, daglig leder ved Haven e-sport.

– Større arrangement som dette ser vi på som en gylden anledning til å knytte oss til lokalt næringsliv som også har vist stor interesse for e-sport, sier Ruben Eggebø, som er daglig leder av Haven e-sport.

Leder i UiSI e-sport, Asbjørn Stokka velger å trekke fram tilbudet som viktig i kampen mot ensomhet blant studenter:

– Flere og flere unge gir uttrykk for et behov om arenaer å samles rundt e-sport. Vi tror at tilbud og arrangement innen e-sport og gaming kan bidra positivt til å skape samlingsarenaer. Det vil hindre ensomhet blant studenter og unge mennesker, som har vært et økende problem under pandemien. Dermed blir det et mål i seg selv å legge til rette for å skape en sosial arena hvor det er mulig å møtes gjennom felles interesser, sier han.

Publisert: 11. februar 2022, 21:00