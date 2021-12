Aktuelt Strøm Regjeringen vil gi 3000 kroner i strøm-støtte til studenter Regjeringen vil gi studenter som kan dokumentere strømutgifter 3000 kroner i ekstra lån. 1200 kroner av dette gjøres om til stipend. – Ikke godt nok, mener Studentorganisasjonen ved UiS. Oppdatert: 08. desember 2021, 12:38 NTB

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Regjeringen ønsker å hjelpe studentene med å betale strømregningen, men under halvparten av støtten kan omgjøres til stipend.

– Vi har sagt over litt tid at vi følger strømprisene tett. Vi er smertelig klar over at de høye prisene også slår inn for mange studenter. Det har de også selv vært klare på. Nå åpner vi for at de som trenger det kan få hjelp, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Utbetales i januar

Lånet skal være tilgjengelig gjennom Lånekassen, og at pengene skal kunne utbetales i januar, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Studentene er en av flere grupper som har merket strømprisene i vinter. Derfor jobber vi også videre med flere tiltak for å gjøre strømregningen lavere også for andre grupper, sier Borten Moe.

Regjeringen vil gi mer lån og stipend til studenter med strømutgifter, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tidligere har regjeringen sagt nei til lignende forslag.

Blant annet presenterte opposisjonspartiene Venstre, Høyre og KrF i forrige uke et forslag om 1000 kroner i ekstra strømstipend til studentene. Dette ble avvist av regjeringspartiene og SV.

LES MER: Studenter truer med å møte til eksamen med luftveissymptomer: – Veldig dumt

LES MER: – Det er tydelig at studentene savnet anledninger til å være sosiale

– Vi har lagt oss litt over opposisjonens forslag på stipend og i tillegg øker vi likviditeten til studentene ved å gi mulighet til lån, sier Borten Moe.

Regjeringen vil også øke bostøtten med 1.500 kroner i måneden og øke sosialhjelpsbudsjettet for å hjelpe nordmenn med strømregningen.

Leder av Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr), Eira Aas Eide.

Ikke fornøyd

Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) synes ikke løsningen regjeringen presenterer er god nok.

– Et helt studentmiljø har hele tiden sagt at mer lån ikke er veien å gå. Dette er ikke godt nok, sier leder Eira Aas Eide.

Hun mener at dette nok en gang viser at studentene ikke blir prioritert økonomisk.

– Det er et gunstig lån, men det er ikke dette vi trenger, sier Eide.

– Hva ville vært en bedre løsning?

– At strømmen generelt sett hadde blitt billigere ville absolutt vært det beste. Om det ikke går, så burde hele støtten blitt omgjort til stipend, sier Eide.

– Regjeringen prøver å hjelpe studentene. Er ikke dette bedre enn ingenting?

– Ja, jo, de prøver å strekke ut en hjelpende hånd, være snille og greie, men jeg oppfatter ikke dette som at studentene blir prioritert. Nå går vi inn i en tid hvor vi blir oppfordret til mindre sosial kontakt. At studentene bare skal øke lånet sitt ytterligere gjør ikke dette lettere, sier hun.

Publisert: 08. desember 2021, 11:55 Oppdatert: 08. desember 2021, 12:38