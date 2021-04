Aktuelt Samordna opptak Sjekk søknadstallene: Over 2000 vil inn på nytt UiS-studium Ved den nye bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll kjemper 2064 personer om 35 studieplasser. Dette gjør studiet til det nest mest populære i landet. Oppdatert: 23. april 2021, 07:10 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Over 8000 søkere har UiS som sitt førstevalg i år. FOTO: Jarle Aasland

Det viser tallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort fredag.

Universitetet skriver selv i en pressemelding at 2021 er et rekordår for universitetet. Hele 8111 søkere til UiS er primærsøkere, noe som betyr at de har utdanningsinstitusjonen som sitt førstevalg.

Det er opp fra 6366 primærsøkere, en økning på 27,4 prosent, fra i fjor.

Utdanninger med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket (Samordna opptak):

Utdanning Antall primærsøkere Studieplasser Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor 2 064 35 Sykepleie, bachelor 817 330 Økonomi og administrasjon, bachelor 552 228 Psykologi, bachelor 313 64 Sosialt arbeid, bachelor 312 107 Rettsvitenskap, bachelor 300 60 Barnevern, bachelor 279 105

Stor toll-interesse

Den nye tollutdanningen ved UiS gjør det ikke bare bra lokalt, men også nasjonalt. Bare siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen har flere primærsøkere. Dermed kan universitetet krone seg med landets nest mest populære utdanning for øyeblikket.

Den nye bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll er utviklet i samarbeid med Tolletaten. Utdanningen er den eneste i sitt slag i Norge og gir en unik tverrfaglig kompetanse med emner som jus, handel, etterretning, psykologi og logistikk, skriver UiS i en pressemelding.

Flere av landets framtidige tollere skal utdannes ved Universitetet i Stavanger. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

– Tollstudiet er et godt eksempel på innovasjon og nyskaping i høyere utdanning. Vi utnytter allerede sterke fagområder innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring, psykologi, handel og jus, til å fylle et konkret behov i tett samarbeid med arbeidslivet, sier Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS.

Også Tolletaten er svært fornøyd med den store interessen.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen. Vi har alltid hatt mange dyktige søkere til Tolletatens interne utdanning, men var svært spente på hvordan det nye bachelorstudiet ville bli tatt imot. UiS og Tolletaten har i felleskap utviklet et innovativt studium og vi har jobbet målrettet med rekruttering i de kanalene studentene er til stede. Samtidig har vi de siste årene jobbet bevisst og målrettet for å vise fram Tolletaten som arbeidsgiver, og gi et tett på og ærlig innblikk i våre tolleres arbeidshverdag. Disse høye søkertallene tar jeg som et tegn på at vi har lykkes, sier tolldirektør Øystein Børmer.

FAKTA: Utdanninger med flest primærsøkere nasjonalt Det er i år rekordmange som har søkt seg til høyere utdanning. Her er de ti studieretningene som er mest populære blant førstevalgssøkerne. * Siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen: 2.221 søkere. 500 studieplasser. * Toll, varehandel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger: 2.064 søkere. 35 studieplasser. * Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen: 1.973 søkere. 390 studieplasser. * Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo: 1.928 søkere. 234 studieplasser. * Arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 1.253 søkere. 60 studieplasser. * Ledelse ved Universitetet i Tromsø: 1.195 søkere. 800 studieplasser. * Medisin ved Universitetet i Oslo: 1.150 søkere. 120 studieplasser. * Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Trondheim: 1.135 søkere. 180 studieplasser. * Sykepleie ved Oslo Met: 1.117 søkere. 477 studieplasser. * Psykologi ved Universitetet i Oslo: 1.102 søkere. 65 studieplasser.

Andre populære utdanninger

Samtidig er en gammel kjenning på topplista. Bachelorutdanningen i sykepleie har over lang tid vært et populært tilbud. Oversikten viser at utdanningen i år har 817 primærsøkere.

Sykepleierutdanningen har sett en ekstrem vekst siden 2013. Toppåret var i 2018, da hadde utdanningen hele 1026 primærsøkere.

På tredjeplass i år finner vi bachelor i økonomi og administrasjon med 552 primærsøkere. Videre følger bachelor i psykologi med 313 primærsøkere. Også bachelor i rettsvitenskap gjør det godt med rekordhøye 300 primærsøkere, en økning på hele 39,5 prosent.

Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet, en ny tverrfaglig utdanning som kombinerer samfunnsfag og teknologi, er den tredje mest søkte utdanningen per studieplass.

Det nye årsstudiet i kommunikasjon bidrar til en økning i søkertallene til mediefag på 119 prosent, med 228 primærsøkere til 30 studieplasser. Søkningen til barnehagelærerutdanningene øker med åtte prosent, men de fleste lærerutdanningene går noe tilbake.

Rekordmange søkere

Aldri før har så mange søkt plass på høyere utdanning i Norge, med over 154.000 søkere i år.

Årets søkere er 3.304 flere enn i fjor, en økning på 2,2 prosent. Til høsten er det planlagt i alt 61.673 studieplasser i Norge.

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning. Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Det så vi i fjor og det ser vi også i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Selv om de fleste aldersgrupper er godt representert blant årets søkere, er økningen i år størst blant de eldste aldersgruppene. Det er i år over 4.200 flere søkere over 30 år enn i fjor.

Etter et år preget av koronapandemi og mye oppmerksomhet rundt det norske helsevesenet, er det litt flere søkere i år på helse- og sosialfagutdanningene, med nær 40.000 førstevalgsøkere. Dermed har mer enn hver fjerde søker helsefag på topp.

Publisert: 23. april 2021, 06:36 Oppdatert: 23. april 2021, 07:10