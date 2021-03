Aktuelt Sandnes Avbestillingene renner inn hos restaurantene Nok en gang skrur regjeringen igjen ølkraner og vinflasker. Nok en gang får det store konsekvenser for restauranter i Stavanger og Sandnes. Publisert: 24. mars 2021, 13:09 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Harry Pepper er én av flere restauranter som stenger på grunn av regjeringens nye koronatiltak. FOTO: Pål Christensen

– Vi har fått 25 kanselleringer siden pressekonferansen, sier restaurantsjef ved Delikatessen i Sandnes, Johannes Kay, onsdag morgen.

Han er langt fra alene. Det var ikke denne påsken han og bransjekollegene på Nord-Jæren håpet på.

– Helga var fullbooket, men den forsvant. Til nå har vi mottatt cirka 50 avbestillinger, sier Knut Bergesen ved Harry Pepper i Stavanger.

– 38 reservasjoner er kansellert hos oss, sier Kristian Sevland ved Garcia i Østre bydel.

Klarer ikke se poenget

Totalt 113 reservasjoner skulle gitt tusenvis av kroner i kassa, og det bare for disse tre restaurantene denne helga.

I tillegg ryker andre planlagte arrangementer som brylluper og 50-årsdager, og andre bookinger fram i tid.

Årsaken er regjeringens pressekonferanse tirsdag, hvor det ble annonsert flere nye råd og tiltak for å begrense smitteoppblomstringen for den kommende høytiden.

Knut Bergesen driver Harry Pepper, Armadillo og kafeen Flamingo. Han forstår at noe må gjøres med smittesituasjonen, men forstår ikke hvorfor det er spisestedene som skal rammes. FOTO: Privat

Blant annet anbefalte regjeringen folk å holde to meters avstand. I tillegg innføres det nasjonal skjenkestopp.

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til torsdag og gjelder fram til 12. april. Dette var spikeren i kista - eventuelt korset - for restaurantene denne påska.

– Jeg klarer ikke å se poenget. Vi kan holde åpent, men får ikke tilby alkohol. I Oslo har det vært skjenkestopp siden november, men det ser ikke ut til å ha påvirket smittetallene noe særlig, sier Bergesen.

Piner bransjen

I Stavanger og Sandnes ble det innført skjenkestopp etter jul og nyttår. Dette var et spørsmål som splittet kommunene på Nord-Jæren.

Da kranene til slutt åpnet igjen rundt en måned senere, skjedde det med krav om spiseplikt. Slik har situasjonen vært helt fram til i dag.

– Jeg har vært diplomatisk gjennom hele pandemien, men nå begynner jeg å bli skikkelig sur, sier daglig leder ved Bøker & Børst, Tom Brekke.

Da pandemien først kom, gikk han rundt i lokalene med tommestokk og sørget for riktig avstand mellom bord og stoler.

Regjeringen har anbefalt daglig leder ved Bøker og Børst, Tom Brekke, om å doble avstanden fra én til to meter. Det går ikke. Bildet ble tatt 12. mars i fjor da Norge stengte ned første gang. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

Nå som regjeringen anbefaler å doble meteren, blir tommestokken for liten og lokalene i Fargegata for små.

– Det regjeringen holder på med nå, er en sakte pining av bransjen, sier Brekke.

Han peker på for dårlige tiltakspakker. Ansatte som fortsatt skal få dekket lønn i deler av permitteringsperioden. Attpåtil kommer andre utgifter som arbeidsgiveravgift og moms på innkjøpte varer.

Dette blir første gang kafeen og baren må lukke dørene siden Norge stengte ned i mars i fjor.

– Vi tapte mye penger sist vi drev utelukkende som kaffebar. Det ikke er forsvarlig å holde åpent, sier Brekke.

Johannes Kay driver Delikatessen i Sandnes sammen med Cristel Thulin. Til tross for at restauranten ikke kan servere alkohol, ønsker Kay å holde spisestedet åpent. FOTO: Stella Marie Brevik

«Syndebukkene»

Alle Byas snakker med føler at bransjen igjen gjøres til en syndebukk. Stavanger kommune har gjennom hele mars måned rapportert hyppig om nye smittetilfeller ved skoler og barnehager.

Ifølge Aftenbladets koronaoversikt er smittetrenden stigende i både Stavanger og Sandnes, men det er ikke rapportert om smittetilfeller ved byens spisesteder.

Brekke, Bergesen og Sevland nevner, uavhengig av hverandre, at reglene for skjenking av alkohol allerede er strenge. Skjenkekontrollen er også på jevnlige besøk for å kontrollere at serveringen skjer innenfor reglene som gjelder.

– Akkurat nå sitter jeg på Kvadrat og tar en kaffe. Jeg kjenner det er provoserende å se køen vokse utenfor Vinmonopolet. Vi som er profesjonelle kan ikke servere alkohol, likevel kan mannen i gata kjøpe så mye han vil på polet, sier Garcia-sjef Sevland, som stenger restauranten onsdag.

Bergesen ved Harry Pepper driver i tillegg spisestedene Armadillo og Flamingo. Han ser heller ikke en annen utvei enn å stenge.

– Tar vi utgangspunkt i anbefalingen om to meters avstand, så har vi ikke sjans til å holde åpent. Så store bord finnes ikke, sier han.

Aftenbladet/E24 skrev onsdag formiddag at også gourmetrestauranten Re-Naa stenger så lenge skjenkestoppen varer.

Kay ved Delikatessen forteller imidlertid at Sandnes-restauranten vil holde åpent.

– Vi trenger fortsatt noen lyspunkter i en tid som denne, men vi er helt klart nødt til å permittere, sier han.

