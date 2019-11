– Det er fordi vi har troen på sentrum og sentrumsbutikken. Stavanger er så heldig å ha et levende sentrum. Det må folk bruke, hvis ikke så dør det, sier kleskjedens administrerende direktør, Ronny Mikalsen.

Han er tilbake på gamle trakter. Som regionsjef hadde han ansvaret for Carlings-butikkene i Rogaland fra 2003 til 2008.

Nå har han steget i gradene og har gjort som så mange andre som også stiger i gradene: Flyttet østover til Oslo. Men det er alltid hyggelig å komme tilbake til Stavanger, i alle fall på en dag som i dag.

– Det er bare tre til fire andre Carlings-butikker som er like stor som denne, sier Mikalsen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Nett + butikk = sant

Han står inne i Carlings’ nye flaggskip i Klubbgata som åpner dørene på torsdag. I juni ble det kjent at Days Like This skulle legge ned butikkene sine. Mikalsen forteller at Carlings lenge har siklet på en utvidelse i Kirkegata, men at dette ikke lot seg gjøre. Da var det bedre å flytte på seg.

– Kirkegata var en fin butikk på sin måte, men vi sleit med å vise fram utvalget vårt. Her har vi derimot mye mer plass, sier Carlings-sjefen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han har klokkertro på at folk fortsatt er villig til å gå i butikken for å handle klær. Til tross for at rapporter, deriblant Norsk E-handel 2019, viser at klær er noe av det mest populære å handle på nett (se faktaboks).

Fakta: Norsk E-handel 2019 Nordmenn handler stadig mer på nett. I 2019 er det estimert at vi kommer til å handle for 163 milliarder kroner, en økning på 13 prosent fra fjoråret. Reiser utgjør rundt halvparten av netthandelen (51 prosent), så kommer varer (29 prosent) og tjenester (20 prosent). Klær, sko og tilbehør er fortsatt de mest populære produktene å kjøpe på nett. 57 prosent av oss kjøper klær over internett. To av tre kvinner handler klær på nett, mens det gjelder én av to menn. Det går et skille ved 55 år, hvor de yngre er mest aktive. Kilde: Norsk E-handel 2019. Les hele rapporten her.

– Vi ser at nettbutikken vår er viktig for kundene våre. Derfor handler det om å få til et samspill mellom nettbutikk og den fysiske butikken, sier Carlings-sjefen.

Dette «360-samspillet», som sjefen selv kaller det, kan blant annet være fri frakt til butikk dersom en vare ikke er på lager, at du kan bytte i en butikk i stedet for å sende den tilbake i posten, eller reservere noe som står i et klesstativ i hvilken som helst butikk.

– Før konkurrerte vi mot nabobutikken, nå konkurrerer vi mot hele verden. Det er et helt annet marked nå enn da jeg var regionsjef, sier Mikalsen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Åpningskonsert med Isah

Marte Meinseth er Carlings’ nye regionsjef i Rogaland, i tillegg er hun butikksjef for flaggskipet i Klubbgata.

At hun er stolt over butikken er en underdrivelse, at «retail er død» er en overdrivelse.

– Dette er noe du leser og hører om, men det handler om å henge med i tiden. Det mener jeg at vi gjør 100 prosent. Jeg håper og tror kundene setter pris på dette, sier hun.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hun viser Byas velvillig rundt, forbi Vans, skinny jeans og 300-graders prøverom. Butikken har blant annet fått en helt ny underetasje, en trapp dekorert av Nuart-taggere og et eget fiksehjørne for deg som har lyst til å reparere (eventuelt dekorere) den gamle jeansen.

Selv om den offisielle åpningen først er i morgen, er det flere enn innsatsstyrken til Carlings som skal innom butikken denne onsdagen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Isah kommer og spiller! Vi skal ha en åpningsfest klokka åtte i kveld. Påmeldingen skjedde via Facebook og vi venter rundt 300 gjester. Vi ønsker å gjøre litt ekstra for kundene våre, og det å få en god start er ekstremt viktig for oss, sier Meinseth.

Fikk du med deg at Isah kan bli årets nykommer under P3 Gull?