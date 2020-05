Aktuelt Sørmarka Arena Får ikke lov til å arrangere drive-in-treff eller russetog på 17. mai Smittevernoverlegen har satt foten ned. Arrangøren er oppgitt. Publisert: 15. mai 2020, 14:14 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lone Sætre

Det blir ikke drive-in-treff i Sørmarka Arena med påfølgende russetog. Bildet er fra fjorårets russetog i Sandnes. FOTO: Carina Johansen

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å respektere avgjørelsen, men personlig synes jeg dette er fryktelig dumt, sier Milan Aran i Din Russetid.

Det skulle bli det eneste offisielle treffet for russen i år, men nå har også dette gått i vasken.

Planen var et drive-in-treff på Sørmarka Arena. Smittevernhensyn skulle ivaretas på samme måte som ved tidligere drive-in-arrangementer.

Men kommunen sa nei.

Må være fra samme husstand

Stavanger kommune har utformet en punktliste som drive-in-arrangører må følge (se faktaboks). Denne lista tar utgangspunkt i nasjonale smitteråd.

FAKTA: Disse reglene gjelder for drive in-arrangementer Følgende smitteverntiltak kreves: Bilene plasseres med 2,5 meters mellomrom.

Vakter mellom radene påser at vinduene holdes lukket.

Det er ikke tillatt å forlate kjøretøyet.

Billetten til arrangementet scannes gjennom bilruten slik at det ikke blir kontakt mellom kontrollør og publikum

Det vil bli opplyst på storskjerm alle gjeldende smittevernregler og publikum vil få oppfordring om å følge FHIs retningslinjer.

Personer i samme bil skal være fra samme husstand.

Alle skal holde 2 meters avstand, også dem som jobber på arrangementet.

De som er i hjemmekarantene, isolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta og skal holde seg hjemme.

Det blir ikke lov å nyte alkohol i bilene.

Personbil er det eneste tillate kjøretøy – Maks 5 personer pr. bil

Vi oppfordrer til toalettbesøk før ankomst

Der skal ikke være noen form for salg av mat eller drikke eller annet.

Dersom biler ankommer med person som er påvirket av rusmidler eller medbringer slikt, vil kjøretøyet og alle passasjerer bli avvist.

Det blir opplyst om bortvisning uten refusjon om noen av disse retningslinjene ikke blir fulgt.

Mellom punkter om regler for avstand, scanning av billetter og forbud mot alkohol står det også:

«Personer i samme bil skal være fra samme husstand».

– Arrangøren har gjort mye lurt, men forskriften sier at deltakere på arrangementer skal kunne holde minimum én meters avstand dersom de ikke kommer fra samme husstand. Da faller et slikt russearrangement utenfor, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannesen.

Vandreruss: – Vi savner muligheten til å møte andre russ

200 russ skal døpes digitalt: – Det vil gå inn i historiebøkene

Derfor har han nå satt foten ned. Aran forstår at smittevernoverlegen bare gjør jobben sin, men at han er uenig i avgjørelsen.

– Dette er russ som henger sammen med de nærmeste vennene sine uansett. Man har samtidig åpnet opp for trafikkskoler, skoler og serveringssteder. Vi synes det er kjipt at russen som oppfører seg eksemplariske blir rammet av et utydelig lovverk, sier Aran.

Smittevernoverlege Runar Johannessen sier kravet om avstand er absolutt. Derfor kan ikke kommunen gå god for russearrangementet, selv om medlemmene om bord på russevanene kjører sammen på fritiden. FOTO: Jarle Aasland

Johannessen mener derimot at lovverket ikke er utydelig. Han peker på at kravet om minimum én meters avstand gjelder for alle offentlige arrangementer.

– Her har kommunene fått streng beskjed fra myndighetene og det er ikke mulig for oss å gi noen form for dispensasjon, svarer smittevernoverlegen.

Russetoget også avlyst

På grunn av husstandsregelen blir det heller ikke noe av russetoget fra Stavanger til Bryne.

Når det planlagte drive-in-treffet var over, skulle en kortesje på 150 kjøretøy sette kursen mot Bryne fra Sørmarka Arena. Ruta skulle gå på gamleveien, gjennom Hillevåg, Sandnes og videre sørover mot Jæren.

– Om ikke russen fikk ha treff, så hadde det i alle fall vært gøy om vi kunne gitt noe til byen. Et slikt russetog hadde blitt langt og lagd mye lyd gjennom gatene, men på grunn av reglene kan ikke vi som arrangør stå bak dette, sier Aran.

En annerledes 17. mai for russen

Russepresident Thea Willoch Rettedal (18) ved Sandnes videregående skole har forståelse for avgjørelsen, men synes likevel at det er synd at russen ikke får en markering.

– Vi hadde sett frem til noe å gjøre på nasjonaldagen. Jeg skulle virkelig ønske at det hadde blitt et tog. Nå begynner det å bli litt for sent å arrangere noe selv også. Da må vi komme fort igang i så fall, sier Rettedal.

Mathias Torstensen (18) president ved Jåttå videregående skole hadde ikke store forventninger til årets 17. mai, men at eneste opplegg ble avlyst var en nedtur.

– Hvordan blir 17.mai for russen i år da?

– Nå blir det nok til at folk tar en champagnefrokost i små grupper. Det blir nok ikke noe eget tog. Jeg skal feire med kompiser, og være en gjeng innenfor grensen, sier Torstensen.

Rettedal tror det er veldig individuelt hva folk finner på.

– Min dag kommer til å tilbringes med russegruppen, også skal jeg nok innom å si hei til familie også, sier hun.

Publisert: 15. mai 2020, 14:14