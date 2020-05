Aktuelt Alkohol Full forvirring om take away-øl: Nei, sa Helsedirektoratet. Ja, sa Sandnes kommune Sandnes tillot at koronastengt bar solgte alkohol over disk. Stavanger har vært avventende fordi det kan være ulovlig. Publisert: 05. mai 2020, 09:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Eirik Hope ved Pontus i Sandnes fikk kommunens velsignelse til å gjøre om utestedet til en butikk i midten av april. Salgsbevillingen var gyldig i to uker. FOTO: Jon Ingemundsen

Daglig leder ved Pontus i Sandnes, Eirik Hope, jublet da Sandnes kommune behandlet søknaden hans i rekordfart.

I løpet av fem dager fikk han endret bevilling, fra skjenke- til salgsbevilling.

Dermed fikk Hope grønt lys av kommunen til å selge deler av varelageret som hvilken som helst dagligvarebutikk.

Men:

«Alkoholloven åpner ikke opp for å kunne omgjøre en skjenkebevilling til en salgsbevilling for en kortere periode».

Kjente ikke til uttalelse

Denne uttalelsen kommer fra Helsedirektoratet og er sendt til fylkesmannen i Møre og Romsdal. Notatet har spredt seg til flere kommuner som har vurdert å gi utesteder midlertidig salgsbevilling.

Blant annet Stavanger, hvor kommunedirektør Per Kristian Vareide fikk i oppdrag å se nærmere på en løsning for salg av take away-øl for to uker siden.

Stavanger kommune har forholdt seg til uttalelsen til Helsedirektoratet, opplyser kommunedirektør Per Kristian Vareide. FOTO: Pål Christensen

– Spørsmålet om hvorvidt et skjenkested kan selge take away-øl er forelagt Helsedirektoratet for uttalelse. Helsedirektoratet har uttalt at det ikke er rettslig adgang for kommunene til å tillate at et skjenkested selger alkohol som take away, altså som om de var et butikkutsalg, skriver han i en e-post til Byas.

Derfor har saken stått på stedet hvil i Stavanger, mens nabokommunen Sandnes godkjente bevillingsendringen - tross Helsedirektoratets uttalelse.

– Vi var ikke kjent med denne uttalelsen da Pontus fikk innvilget bevillingsendringen, sier kommuneadvokat i Sandnes kommune, Rune Kanne.

Tolker loven annerledes

Likevel mener kommuneadvokaten at Sandnes kommune er på rett side av loven.

– Alkoholloven kan tolkes utvidende eller innskrenkende. Her har vi tolket loven mer utvidende enn det Helsedirektoratet har gjort, sier Kanne.

Pontus fikk innvilget bevillingsendringen fredag 17. april og åpnet butikken samme dag. Den påfølgende mandagen fikk kommuneadvokaten i Sandnes høre om uttalelsen fra Helsedirektoratet.

– Det var ikke aktuelt å trekke tilbake bevillingen. Den ble gitt i en kort periode og vi mente at vedtaket ikke var i strid med alkoholloven.

– Tok dere kontakt med myndighetene før dere innvilget bevillingen?

– Nei, vi tok en egen vurdering som vi følte var innenfor regelverket. Vurderingen vi foretok baserte seg også på at det var en pandemi i landet, og vi hadde forståelse for at flere skjenkesteder hadde varer som var i ferd med å gå ut på dato, sier Kanne.

Hvem har rett?

Mens Helsedirektoratet mener at det ikke er lov for utesteder å få en midlertidig salgsbevilling, mener kommuneadvokaten i Sandnes at det er helt greit.

Helse- og omsorgsdepartementet, som Helsedirektoratet er underlagt, jobber nå med å finne ut av hvem som har rett.

– Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en henvendelse fra Oslo kommune hvor kommunen ber om departementets vurdering av om alkoholloven åpner for en slik løsning. Departementet er i gang med å vurdere de spørsmålene saken reiser, skriver seniorrådgiver i departementet Anne Kathrine Aambø i en e-post.

– Da forstår jeg det slik at dette per nå ikke er lovlig?

– Hva regelverket tillater i dag, er som sagt under vurdering i departementet og vi kan derfor ikke uttale oss om dette er lovlig eller ikke nå, skriver Aambø.

Koronautbruddet har pålagt barer og nattklubber over hele landet å stenge. Take away-salg av alkohol har derfor blitt diskutert flere steder, men selv ikke Helse- og omsorgsdepartementet kan si om dette er lovlig eller ikke. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kun én søknad

Kanne forteller at det kun var Pontus som fikk innvilget en midlertidig salgsbevilling. Denne varte i to uker og er ikke lenger gyldig.

Kommunen fikk henvendelser fra andre aktører som vurderte å gjøre det samme, men det ble med den ene søknaden.

– Hadde vi fått en ny søknad etter at vi satt med uttalelsen fra Helsedirektoratet, så kan det være at vi hadde kommet fram til et annet resultat, sier kommuneadvokaten.

– Burde dere tatt kontakt med myndighetene før dere tillot bevillingsendringen?

– Det er mulig, men det er lett å være etterpåklok, sier Kanne.

