Aktuelt Økonomi Ekspertens 10 beste sparetips til deg som er ung Null kontroll på økonomien? Da kan dette være kjekt å lese. Publisert: 08. mars 2020, 19:00 Synne Mauseth

Det er kanskje vanskelig å vite hva man egentlig bør gjøre for å fylle opp sparegrisen. Eksperten har tipsene du trenger! FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Synes du at du sparer for lite i måneden, og har veldig lyst til at bankkontoen skal se litt bedre ut?

Arman Vestad er foredragsholder og økonomiekspert, og har mange gode tips på lager.

Han jobber i «Fra minus til pluss» - et nasjonalt prosjekt fra Nav med hensikt om å spre kunnskap om hvordan man kan ta grep for å unngå økonomiske problemer om inntekten reduseres, eller om du bare vil lære mer om å få mer igjen for pengene.

Det er kanskje vanskelig å vite hva man egentlig bør gjøre for å fylle opp sparegrisen.

Her er økonomiekspertens tips:

Spar i BSU

Kanskje litt kjedelig, men likevel det beste sparetipset, ifølge Vestad.

Boligsparing for ungdom er noe de fleste norske banker tilbyr. På denne kontoen får du skattefordeler og gunstige rentebetingelser.

Du kan spare opptil 25.000 kroner i året og 300.000 kroner totalt.

Spar opp ei månedslønn

Å ha ei månedslønn som buffer er ingen dårlig idé.

– Har du det, står du mer rustet om det skulle skje noe du ikke kan forutse. I tillegg lærer du deg verdien av å spare - noe kanskje mange foreldre har glemt. Mange betaler på kreditt, men med ei månedslønn på konto, trenger du ikke det. Etter at kontantprinsippet forsvant, har verdien av penger blitt annerledes, sier Vestad, som mener at vi må få mer oppmerksomhet rundt at hver krone teller.

– Klarer du å spare 50 kroner i måneden, er det bedre enn ingenting. Det gjør noe med innstillinga di til verdien av penger, sier han.

Husk: Litt er bedre enn ingenting! FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Nøysomhet er nøkkelord

– Som Christine Spiten en gang sa: «Det du ikke har noe forhold til eller du er glad i, tar du mindre vare på». Selv om hun mente miljøet, og at vi derfor måtte begynne å bry oss om og bli mer glad i miljøet for å ta vare på det, er dette overførbart til penger også. Er penger noe du ikke har noe forhold til, eller synes er vanskelig, er det lettere å ikke ta vare på økonomien, slik at du mister kontrollen. Ta kontroll. Nøysomhet er et nøkkelord her.

Snakk med venner om penger

Ifølge Vestad kan det ha stor verdi å snakke med vennegjengen din om penger. Fortell dem hva penger betyr for deg og hvor viktig det er.

– Hvis noen i vennegjengen har trøbbel med økonomien, er det lurt å snakke om det for å skape en åpenhetskultur.

Har du ikke råd til en helgetur med fly og hotell, si fra - og foreslå heller å dra et sted nærmere og rimeligere, foreslår Vestad.

– Penger er noe vi sjeldent snakker om. Det å ha et bevisst forhold til hva penger betyr for deg, er viktig, mener økonomieksperten.

Han sier at man kan lage sin egen «pengehistorie» og forsøke å innføre dette i vennegjengen. Dette er ifølge ham nyttig, ikke bare om noen skulle slite med økonomien, men det er også en øvelse i bevisstgjøring av pengenes betydning.

Innfør kuttekurs

Lag ditt eget kuttekurs! Finn ut hvilke type utgifter du må ha og se på dem. Det kan være alt fra leverandørtjenester som mobil, strøm, og internett til bank og forsikring.

– Bruk kalkulatorer og se hvor det er penger å spare - det kan være veldig mye. Med enkle grep, og uten at du merker noen forskjell, kan du få det meste billigere. Strømmen er like varm - uansett leverandør, sier Vestad.

Bytt merker på mat

Velg de billigste merkene. Det sier seg kanskje selv, men det er utrolig mye å spare på nettopp dette, ifølge Vestad.

– Benytter du deg av butikkenes billigmerker, kan det være mellom 20 og 50 prosent å spare - i noen tilfeller også faktisk 70.

Hvilket merke går du for? Du kan spare mye på å velge billigmerkene. FOTO: Terje Pedersen (arkiv)

Kutt unødvendige utgifter

Er det noen utgifter som gjør hverdagen litt hyggeligere, men som du egentlig ikke trenger? Kutt disse om du virkelig har lyst til at lommeboka skal bli tykkere.

– Si opp Spotify og Netflix - selv om det svir. Eller dropp ferien og heller spar pengene.

Last ned spare-apper

Det finnes massevis av apper som hjelper deg med sparing der ute: Spiff, Dreams og Lunar - for å nevne noen.

Konkurrér mot deg selv

Se hvor mange dager du klarer å gå uten å bruke penger.

– Prøv å handle mat én dag i uka, og se om du klarer å la være de resterende dagene. På slutten av uka kan du se hvor mange dager du klarte å ikke bruke ei eneste krone, sier Vestad.

Få en ekspert til å se på det

Det smarteste du kan gjøre er å få noen til å gå gjennom økonomien din, og gi noen tips på basert på det. Det finnes det mange aktører som kan gjøre - deriblant Nav.

