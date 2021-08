Aktuelt Restaurant Her kommer vinbar, bakeri, bistro, dagligvarebutikk og delikatesseforretning Lokal-gründer Inger Marie Ommedal skal ta opp kampen med dagligvaregigantene ved å satse på lokale råvarer. Publisert: 15. august 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lokal flytter inn i de tomme lokalene til høyre i bildet, mellom restauranten Cin-Cin og kafeen Joe & The Juice.

– Jeg har jobbet med dette på fulltid i seks år og kaller det en fremtidsbutikk og møteplass, sier Ommedal.

Butikkjeden Lokal har i dag to utsalgssteder, i Oslo og på Hamar. Nå starter jobben med å få det tredje utsalget på beina, i de gamle lokalene til Bazaar klær og Vakkert Interiør i Hospitalsgata i Stavanger sentrum.

– Vi har en stor ambisjon om å være en ny aktør i norsk dagligvare, sier Lokal-gründeren.

Fikk nok av priskrigen

Koronapandemien førte til at vi handlet i norske dagligvarebutikker som aldri før. Totalomsetningen i 2020 bikket for første gang 200 milliarder kroner, en økning på 30 milliarder fra året før.

Gigantene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop kniver stadig om å være billigst. En kamp Lokal-gründeren kjenner godt.

Ommedal har bakgrunn fra reklamebransjen. I sju år lagde hun kampanjer for Rema 1000. Det var Ommedal som kom opp med slagordet «middag til under 100-lappen».

Til slutt fikk hun nok.

– Priskrigen har sin pris og var utslagsgivende for at jeg ville gjøre noe annet. Det ble tydelig for meg at fremtiden ikke har råd til bare lave priser, sier hun.

Lokal har som mål å åpne butikken og spisestedet før jul.

Lokalt hos Lokal

Derfor startet hun opp dagligvare- og delikatesseforeningen Lokal. Butikken kombinerer et grunnsortiment med varer fra lokale produsenter. Overskuddsmat blir til ferdigmiddager.

I de samme lokalene skal det i tillegg åpne bakeri, bistro og vinbar. På menyen finner du alt fra pizza, biff og sjømat. Også lokalt, så klart.

– Tanken er at du kan sette deg ned og spise kortreist. Du skal kunne smake på Stavanger og Rogaland, forklarer Ommedal.

Lokal-gründer Inger Marie Ommedal sier at hun har mer enn 15 lokale produsenter med på laget. Blant annet grønnsaksbonde Jon Asgaut Flesjå fra Finnøy.

Ifølge statsforvalteren i Rogaland står fylket bak 20 til 30 prosent av all matproduksjon i landet. Derfor var Stavanger-etableringen selvforklarende.

Ommedal anslår at hun i skrivende stund har inngått en avtale med 15 til 20 lokale produsenter.

– Vi ønsker å etablere butikkene våre i matfatet og Rogaland har mange lokale produsenter, sier Ommedal.

Butikken i Oslo hadde nylig ettårsjubileum. Nå står flere Lokal-utvidelser på trappene, blant annet i Stavanger.

– Bærekraftig

Anne Kristine Waage er eiendomssjef i Retail Office Stavanger, som eier lokalene i Hospitalsgata 6.

Hun forteller at eiendomsselskapet kom i dialog med Lokal for to år siden. Allerede da syntes Waage at konseptet var svært interessant, derfor er hun glad for å få de nye leietakerne i hus.

– Det er et veldig framtidsretta og bærekraftig konsept. Vi snakker om kortreist mat og redusering av matsvinn. I regionen har vi mange gode og lokale produsenter det går an å samarbeide med, samtidig som Lokal tar med seg et varesortiment byen ikke har fra før, sier Waage.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid før butikken og spisestedet kan åpne, men målet er å få alt i stand - og Lokal i hus - før jul.

– Bygget er opprinnelig et kontorbygg, så vi må blant annet legge opp ny ventilasjon og sørge for at kjøkkenet får nok strøm. Det er ganske store grep som skal tas for at Lokal kan etablere seg her, sier Waage.

De tomme lokalene i Hospitalsgata 6 huset tidligere Bazaar Klær og Vakkert Interiør.

Dyrere

Leiekontrakten ble signert 7. juli. Lokal har nå søkt kommunen om både serverings- og skjenkebevilling.

Ommedal forteller at Stavanger-etableringen blir den eneste i høst. I 2022 ønsker kjeden å åpne to nye butikker, kanskje et annet sted i Rogaland. Ommedal ser nemlig etter lokaler i Sandnes og på Bryne også.

Budsjettet hennes er ikke sammenlignbart med de store dagligvarekjedene. Ommedal har mindre å rutte med, derfor er også maten til Lokal dyrere.

I sju år hamret hun inn slagord om lave priser. Nå må Ommedal gjøre det motsatte. Hun må overtale kundene til å betale mer for matvarene.

– Det er den største utfordringen vår, men samtidig må vi finne produkter som ikke er sammenlignbare, sier hun.

– At det er forskjell på First Price-skinka til Kiwi og den dere har i ferskvaredisken?

– Ja, nettopp.

