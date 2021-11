Aktuelt Restaurant Kommer tilbake: – Da Mexico forsvant, var det mange som savnet den Fem år etter restauranten la ned i Vågen, kommer Mexico tilbake. Mye blir likt, men verken beliggenhet, eierskap eller logo er som før. Publisert: 14. november 2021, 11:00 Elias Håvarstein

Tor-Arne Vikingstad

Nye Mexico skal gjenoppstå i de tidligere 4Sound-lokalene.

– Jeg har hatt det i tankene hele veien. Jeg har jobbet der så lenge, og jeg brenner for det. Da Mexico forsvant, var det mange som savnet den, sier daglig leder Adnan Sadrija.

Klangen av trommesymbaler har for lengst forlatt veggene i kjelleren som pleide å tilhøre 4Sound. Støvet har fått samle seg lenge, men nå har noen begynt å børste.

Den tidligere bar- og restauranten Mexico ser nemlig sitt snitt til å stå opp fra de døde.

– Dette er drømmen min, sier daglig leder Adnan Sadrija om å starte opp Mexico igjen. Frem til åpningen driver Adnan Sadrija MexSalsa på Sola.

Skal åpne i mars

– Jeg var restaurantsjef og daglig leder i 16 år på Mexico, og nå starter jeg selv, sier Sadrija.

Etter planen skal dørene på nye Mexico åpne i mars 2022. Mange kjenner restauranten fra Vågen, som la ned i 2017 og ble erstattet med burgere i 2018.

– Mange gleder seg! Etter at gamle Mexico la ned ,har jeg drevet på Sola, og flere kunder har kommet fra Stavanger fordi de savnet maten, forteller han.

Ganske tomt nå, men om noen måneder vil dette være et åpent og livlig kjøkken.

Gamle Mexico i Vågen i 2003. Det røde gulvet blir likt i den nye restauranten.

– Her ligger alt klart

Det tidligere trommelageret er opprinnelig bygget for restaurantvirksomhet, og er tilrettelagt for kjøkken. Nå vil lokalet for første gang bli brukt til det det er bygget for.

– Det var tegnet til et sushisted som skulle komme for 15–16 år siden, så her ligger alt klart, sier Sadrija.

– Men ventilasjonen, for eksempel, er gammel nå, så den må fjernes og et nytt anlegg må på plass.

Sånn ser foreløpig den nye logoen til Mexico ut.

Mye likt, noe ulikt

Nye Mexico vil være gjenkjennelig for dem som har følt på savnet. Men helt likt blir det ikke.

– Det er ikke samme eiere som før, det er ikke en del av Herlige Stavanger eller Radiatorservice AS, så logoen blir ny, sier Sadrija.

Innvendig derimot, blir det meste som før.

– Arkitekten er den samme som i det forrige lokalet, så gulvet er allerede likt. I tillegg er taket typisk meksikansk, smiler Sadrija.

Det er Siv Stangeland ved Helen & Hard arkitektfirma som står bak.

Med bare måneder igjen til åpning er Sadrija overbevist om at det blir topp stemning fra første dag, og gleder seg til alt er på plass.

– Det blir knallbra her! Skikkelig meksikansk bar! Det er ekstra kjekt med Egget ved rett siden av, de kjører ofte musikk, så bakgården her vil bli skikkelig koselig.

Slik så fasaden til Mexico ut i 2002 i Vågen.

Publisert: 14. november 2021, 11:00