Aktuelt Stavanger Stavangers hemmelige skybar Stavangers eneste skybar holder en lav profil med kikkert og kikkhull. – En gjemt juvel, sier folkene bak baren. Publisert: 10. oktober 2021, 19:00 Tor-Arne Vikingstad

Barsjef Claire Couprit bak bardisken som tok tre dager å få inn med heisekran.

– Det var magisk, rett og slett ren eufori.

Hotelldirektør Jeanette Landaas tenker tilbake på 25. september. Ett minutt på fire sto hun og ansatte klare til å sprette champagnekorken fjorten etasjer over Arne Rettedals gate.

Men det er få søketreff på Stavangers mest høytsvevende bardisk.

– Det var ikke lett å google dere ...

– Det gjør oss bitte litt glade, ler hotelldirektør Jeanette Landaas.

De har holdt en lav profil frem til nå. For Stavangers eneste skybar er egentlig en spionbar.

SPIONBAREN: Hotelldirektør og barsjef har klart seg helt fint uten reklame og prangende barlys.

Inkognitomodus

Direktøren og barsjefen sitter i øverste etasje på Clarion Hotel Stavanger. Espier har vært åpen – i inkognitomodus – siden mai. Frem til nå har Stavangers eneste skybar kun forholdt seg til meteren, cocktailer til maks 30 personer og venteliste.

– ... og ingen reklame eller blinkende lys. Vi ønsker jo at folk skal gå inn hotellporten og ta heisen fjorten etasjer opp, men vi har i stor grad klart oss på ryktet og anbefalinger, sier hotelldirektør Jeanette Landaas til Byas/Aftenbladet.

KLAR: Barsjef Claire er klar for å åpne baren til flere cocktail- og utsiktsentusiaster.

Spøkelsesbaren

I en internasjonal hotellverden hvor ord som «passion» og «perfection» henger løst, er det ikke lett å navngi en spionbar.

«Spionen» ble ikke internasjonalt nok. «Spy Bar» ble fort litt for norsk.

– Samtidig ønsket vi ikke et klassisk skybar-navn som The Rooftop eller The View. Claire kom med ideen om å kalle det Espier; spionasje på fransk. Det er perfekt for det vi ønsket med baren, sier hotelldirektør Jeanette Landaas.

Slik fikk Claire Couprit tatt med seg litt av hjemlandet på jobb. Hun tok over som barsjef etter overgangen fra ginbaren Gimlet i Stavanger øst og gjengen bak den prisvinnende cocktailbaren Pjolter og Punsj.

– Jeg elsker den gjengen. Jeg tror, og håper, at de er stolte av meg, ler Coupritt.

Nå er hun barsjef på Espier. Åpningen i mai skjedde dagen etter kranene i Stavanger åpnet for ørtende gang.

– Det har summet i baren fra dag én. Det overrasket oss, ettersom vi ikke har flagget baren. Vi ville være tro til konseptet og ikke minst at gjestene våre skulle være trygge, sier Couprit til Aftenbladet/Byas.

KIKKERT PÅ BORDENE: Baren er utstyrt med både kikkerter og kikkhull i menyene.

Håndverk og cocktail

Fra skybaren kan man så vidt skimte lyset fra Beverly Hills Fun Pub. Festen nede i Vågen er ikke målet for Espier.

– Her er noe mer behagelig stemning. Du kan prate uten problem, og eventuelt spionere ned på de som går inn og ut av nattklubbene, sier Landaas.

Alle bordene på Espier er utstyrt med kikkert. Om du ønsker å spionere på de andre gjestene, er menyene utstyrt med kikkhull. Utenom drinkene er utsikten er det viktigste, sier Couprit.

FAVORITTEN: Barsjefens utsiktsyndling er bybrua.

Byens beste kontor?

– Utsikten er enestående. Jeg har byens beste kontor, sier hun til Byas/Aftenbladet.

Nå legges barens hender og hoder i å bygge drinkmenyen. Couprit og Landaas ønsker å bidra med å sette Stavanger på cocktailkartet.

– Vi har et lite men godt cocktailmiljø i byen. Vi setter cocktailkunsten høyt og er stolte over drinkene våre, sier Couprit.

Man bør være forsiktig rundt folk som driver spionbar. Være forsiktig og stille de riktige spørsmålene gjerne to ganger.

– Bare for å være helt sikker her. Dette er Stavangers eneste skybar, sant?

– Åja, dette er Stavangers eneste skybar. Foreløpig, i hvert fall, avslutter direktør Landaas.

