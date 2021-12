Aktuelt Eksamen UiS endrer seks eksamener til digital hjemmeeksamen Etter regjeringens pressekonferanse mandag kveld har UiS besluttet å endre 6 av 13 eksamener til digital hjemmeeksamen. Publisert: 14. desember 2021, 15:21 Christine Andersen Johnsen

UiS strammer inn på avholdelse av skoleeksamen etter at regjeringen la frem nye tiltak mandag.

Tirsdag oppdaterte Universitetet i Stavanger (UiS) sine hjemmesider, og informerte om at eksamener i hovedsak blir gjennomført som digitale hjemmeeksamener fra 16. desember:

«De eksamener som av faglige grunner ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamener, blir gjennomført på campus under gjeldende smitteverntiltak eller utsatt til neste semester», står det videre.

Melding om hvilke eksamener som ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamener eller som blir utsatt blir lagt i Canvas, studentenes læringsplattform.

Forrige uke intervjuet Byas studenter ved flere studieretninger som reagerte på at universitetet holdt fast ved å arrangere eksamen som planlagt.

LES MER: Raser mot UiS: – Kan bli smittet og måtte feire jul alene i karantene

Prorektor Astrid Birgitte Eggen ved UiS har tidligere forklart til Byas at rundt 80 prosent av eksamener ved UiS denne høsten allerede blir avholdt som digitale hjemmeeksamener.

Avholdes skoleeksamen med faglig begrunnelse

Etter at regjeringen mandag kveld la ekstra press på skolene, har UiS gått gjennom eksamenene som gjenstår fra torsdag 16. desember.

– Fra og med torsdag er det 13 skoleeksamener igjen som skal avholdes på UiS. Seks av disse er per nå omgjort til digitale hjemmeeksamener. Det vil si at sju eksamener fortsatt skal avholdes som skoleeksamen med faglig begrunnelse, sier hun til Byas.

7 av 13 eksamener skal avholdes som fysiske eksamener ved UiS. Det betyr at seks eksamener blir digitale.

Eggen ønsker ikke å gå nærmere inn på hva den faglig begrunnelsen kan være, da dette er varierende fra eksamen til eksamen.

Ingen eksamener ligger foreløpig an til å bli utsatt.

– Vi har jobbet hardt for å unngå å utsette eksamener. Det er ikke en fordel for noen sier Eggen. Over nyttår skal undervisningen være digital i minimum de første to ukene. Det betyr at eksamen i så fall ville måtte utsettes til etter 14. januar.

– Det ønsker vi å unngå, sier hun.

– Vi har hele denne høsten sagt at eksamen i år hovedsakelig skal avholdes som digital hjemmeeksamen. I går la regjeringen et ekstra trykk på dette, og da fikk vi et pålegg om å gå gjennom eksamener som skal avholdes fra og med 16. desember, sier Eggen.

Hun påpeker at regjeringen har gjort det klart at det er mulig å avholde skoleeksamen.

Disse tiltakene gjør UiS for å unngå smitte på eksamen:

Det er lagt til rette for en meters avstand mellom kandidatene.

UiS anbefaler å bruke munnbind når studenter går ut og inn av eksamenslokalet.

Munnbind deles ut i eksamenslokalet.

Eksamensvakter vil også oppfordre studenter som stiller med tydelige symptomer på korona om å forlate lokalet.

Disse regler og anbefalinger gjelder ved UiS:

Undervisningen frem til og med 16. januar blir digital, men med noen unntak. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller i ferdighetstrening blir prioritert for fysisk undervisning.

UiS planlegger deretter undervisningen våren 2022 i samsvar med gjeldende nasjonal og lokale smittevernråd.

Fra og med 16. desember blir eksamenene i hovedsak dette semesteret gjennomført som digitale hjemmeeksamener. De eksamener som av faglige grunner ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamener, blir gjennomført på campus under gjeldende smitteverntiltak eller utsatt til neste semester.

​​​​​​​Gjenstående disputaser kan gjennomføres fysisk eller hybrid dersom det er mulig innen gjeldende smitteverntiltak.

De som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Det må likevel være tilstrekkelig bemanning på campus for å ivareta undervisning, eksamen, forskning og støttetjenester.

Møter gjennomføres digitalt. ​​​​

Publisert: 14. desember 2021, 15:21