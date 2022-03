Aktuelt Kaffe Bystasjonen i Sandnes åpner dørene til en ny kaffebar Åpningsdagen for den populære kaffekjeden Espresso House er rett rundt hjørnet. Kaffebaren har et nytt interiørkonsept, med 57 sitteplasser inne og 27 sitteplasser ute. Publisert: 02. mars 2022, 19:00 Julie Grasmo

Espresso House på Bystasjonen i Sandnes åpner torsdag 3. mars. Senterleder Birte Wiinberg er klar for åpningsdagen.

– Det er stund siden vi har hatt en åpning, så nå gleder vi oss veldig, sier Birte Wiinberg, senterleder for Bystasjonen i Sandnes.

Der skal den svenske kaffekjeden Espresso House åpne sin andre kaffebar i Rogaland, torsdag 3. mars. Kaffebaren tar over de gamle Deli De Luca-lokalene, og ligger i 1. etasje med egen inngang mot Ruten.

Kaffebaren har ti medarbeidere, som er klare for å ta imot sine første gjester torsdag.

– Jeg håper at det kommer litt folk, sier senterlederen.

Sitteplasser inne og ute

Chatrine Skeie er markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Espresso House. Hun forteller til Byas at den nye kaffebaren har et helt nytt interiørkonsept.

– Det er inspirert av nordisk design, og blir den femte kaffebaren i Norge med dette konseptet, forteller Skeie.

Espresso House på Bystasjonen vil tilby hele 57 sitteplasser inne og 27 sitteplasser ute.

– Det nye interiørkonseptet er lyst, med mange ulike soner. Det har blitt veldig godt tatt i mot blant våre gjester i de andre byene, som har fått oppgradert kaffebaren, sier hun.

Populær kjede

Skeie forteller at det vil være ladestasjoner og komfortable sittegrupper, for de som vil slappe av med en kopp kaffe.

– Kaffebaren skal være et sted for å slappe av, studere, jobbe, møte venner eller sitte for seg selv, og selvfølgelig alltid med en god kopp kaffe.

Senterleder Wiinberg forteller at hun vet at Espresso House er en populær kjede. Selv om kaffebaren har en egen inngang utenfor senteret, håper hun det likevel kan trekke folk lenger inn i senteret:

– Jeg håper kaffebaren vil være en bidragsyter for Bystasjonen, avslutter hun.

Espresso House har én kaffebar i Rogaland fra før, ved jernbanestasjonen i Stavanger. Kjeden har barer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

