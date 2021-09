Nå vaksineres 16- og 17-åringer ved skolene i Stavanger

– Jeg kjente hjertet banke, for det var litt stressende og skummelt. Jeg kjente stikket, men det gikk jo fint . I et stort, fremmed lokale, ville det nok føltes mer nytt og skummelt, og gitt mer en følelse av at “nå skal jeg ta koronavaksinen”, sier Nina Bjørnøy Sæland (15).