Amalie og Frode har bygd en flytende badstue Det har tatt et halvt år og sparegrisen er tom. Nå nærmer det seg lansering for Stavangers første flytende badstue. Publisert: 01. juli 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Badstu til sjøs? Jo da, det går helt fint, mener Amalie Kivijarvi og Frode Hognestad i Damp AS. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det har vært en drøm ganske lenge, men en dag bestemte jeg meg bare for å gå i gang. Jeg har også alltid hatt lyst til å drive noe selv, forteller Amalie Kivijarvi.

Til vanlig er hun daglig leder ved trampolineparken Freedome i østre bydel, men denne våren fikk hun også ansvaret for et annet selskap: Damp AS.

Konseptet? En flytende badstue.

Flytebrygga er ni meter lang og fire og en halv meter bred. Terrasse både framme og bak, med badstuehytte i midten og stupetårn på taket. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hvorfor ikke i Stavanger?

Men vi må spole noen måneder tilbake. Rundt årsskiftet bestemte hun seg for å ta sats. Kivijarvi ringte en god venn (og byggmester) Frode Hognestad i Hognestad Bygg.

– Jeg spurte om han kunne tenke seg å ta på seg byggejobben. Han sa ja. Den eneste betingelsen var at han fikk være med på satsingen, sier Kivijarvi og ler.

Hun ble inspirert etter å ha kommet over konseptet i København og Oslo.

På den spesielle flytebrygga er det en stor platting, en benk, stupetårn på hver side, og en badstue med plass til ti personer.

– Dersom det gikk an å drive dette i andre byer, så tenkte jeg at det måtte være mulig i Stavanger også, sier badstue-gründeren.

Fra badstuen kan du nyte sjøutsikten. Foreløpig ligger den til kai noen steinkast unna Oljemuseet, mens eierne venter på tillatelse for en permanent kaiplass. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bygge- og slepejobb

– Jeg så bilder av folk som badet fra en slik badstue i Oslofjorden, så fikk jeg høre at dette går så det griner. Da tente jeg på det, forklarer byggmester Hognestad.

Det tok et halvt år fra Kivijarvi lanserte ideen til Damp AS kunne gjennomføre sin første sjøsetting.

Oppdriften kommer av store flytepontonger som opprinnelig brukes i fiskeoppdrett. Så ble det lagt på terrassebord før badstuehytta ble montert til slutt.

– Vi bygde den på Lura og slepte den inn til Stavanger. Det tok fire timer, men vi hadde en times badepause på veien, sier Hognestad og ler.

– Hvor mye har dere investert i dette?

– Jeg er faktisk ikke sikker. Vi har fått mye god hjelp av venner og bekjente, men jeg har i alle fall tømt sparegrisen min, sier Kivijarvi.

– Og siden jeg har bygd dette gjennom firmaet mitt, kan jeg alltids sende regning senere, sier Hognestad, som i tillegg er styremedlem i badstueselskapet.

Kivijarvi trives best ute og helst i sjøen. Hun er selv en ivrig dykker. Båt har hun også drømt om, men det nærmeste hun kom var en flytende badstue. Hognestad sier imidlertid at dersom driften går bra, kommer Damp til å investere i en firmabåt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Venter på tillatelse

Nå ligger den flytende badstuen til kai i Børevigå, like ved lokalene til Redningsselskapet i Stavanger sentrum.

Adressen er kun midlertidig og konseptet er ennå ikke i drift. Før bade- og badstuelystne gjester kan komme på besøk, trenger selskapet kommunens velsignelse. Den er ennå ikke på plass.

– Vi måtte dessverre kansellere noen bookinger allerede på grunn av dette, sier Kivijarvi.

To timers leie koster 2200 kroner. Maks antall gjester er ti om gangen. Målet er å være i drift året rundt, både tidlig og seint. Av smittevernhensyn er det foreløpig kun tillatt med gruppebestillinger.

– Og det står en champagnekjøler på benken her...?

– Ja, det er hvis folk vil ta med seg litt, men sikkerheten er viktigst. Vi vil ha personell i nærheten som har gjennomført sikkerhets- og livredningskurs, sier Kivijarvi.

Publisert: 01. juli 2020, 19:00