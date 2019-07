Nordmenn kjøper tonnevis mindre rødt kjøtt

Hittil i år er det blitt solgt 668 tonn mindre rødt kjøtt enn i samme periode i fjor.

Tallene gjelder salg i dagligvarebutikkene i Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Bunnpris, og er hentet fra analyseselskapet Nielsen.

– Kjøttforbruket i Norge har økt gjennom hele 1900-tallet, og spesielt etter 80-tallet og fram til nå. Det interessante nå er at forbruket av rødt kjøtt har stagnert og så hatt en nedgang det siste året, sier SIFO-forsker Annechen Bahr Bugge til Dagsavisen.

Nedgangen fra januar til midten av juni i år ligger på 4,1 prosent.

Kunstig kjøtt i landets lengste kjøttdisk

I 2040 vil mesteparten av «kjøtt» være dyrket i lab eller være plantebasert, ifølge en ny rapport fra AT Kearney. En av dem som selger det populære Beyond Meat, et vegansk produkt laget av blant annet erteprotein, er tradisjonsrike A. Idsøe i Verksgata i Stavanger.

– Vi fikk inn Beyond Meat for to, tre måneder siden, og det har gått over all forventning, forteller butikksjef Thomas Ottesen.

Idsøe har solgt kjøtt i Stavanger i over 175 år fra Norges lengste kjøttdisk. Butikksjefen forteller at de er blant de første i Norge til å importere Beyond Meats pølser, i tillegg til de populære burgerne.

– Når folk har middagsselskap, så er det som regel noen vegetarianere. Da stiller vi med et fullverdig alternativ til de i butikken vår, fortsetter Thomas Ottesen, som presiserer at salget av rødt kjøtt hos Idsøe har holdt seg stabilt.

Tor-Arne Vikingstad

– Trenden vil fortsette

En annen aktør som serverer Beyond Meat er Inside Stavanger. Daglig leder Trond Larsen forteller at opptil 15 til 20 prosent av alle burgere de selger er plantebasert.

– Det stiger for hver dag. Vi ser også at mange som vanligvis sverger til kjøtt blir positivt overrasket når de prøver vårt veganske alternativ, forteller Larsen.

Beyond Meat slapp nylig resultatene sine for første kvartal i 2019. De solgte plantebasert mat for 40,2 millioner dollar i løpet av tre måneder – en økning på 140 prosent fra første kvartal året før.

Selskapet venter å omsette for 210 millioner dollar totalt i år. Det er 1,8 milliarder norske kroner, regnet etter dagens kurs.

Rapporten fra AT Kerney forteller at trenden vil fortsette. De estimerer at i 2040 vil 60 prosent av alt kjøtt være laget av andre ting enn døde dyr.

United Nations, World Bank, Expert interviews; A.T. Kearney analysis

Økt bevissthet

I juni kom Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens Hemmeligheter», som rystet både industrien og kjøpsvanene til det norske folk. Norun Haugen jobbet ved totalt 13 grisefarmer i fem år med skjult kamera.

Dokumentaren er så langt sett av nesten 400.000, til tross for at den kom ut for under en måned siden.

Nedgangen av kjøttsalg gjelder for øvrig kun rødt kjøtt, og tallene fra undersøkelsen viser at kjøtt generelt har hatt en økning de siste fem årene.