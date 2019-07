Ikke bare småpenger for suvenirsjappene

Det er rolig i Søregata 25. Sentrum har en fridag fra de 242 cruiseskipene som er ventet inn i havnen i løpet av 2019.

Sommervikar Eline Hodne rydder og gjør klart til morgendagen i suvenirbutikken House of Norway i Søregata. Da kommer det nye skip i Stavanger havn.

– På dager som dette gjelder det å pakke ut, rydde og gjøre klart til en travel dag, sier Eline Hodne.

Fra tre til tjue millioner

I år er det ventet 150 000 flere cruiseturister til Stavanger, fordelt på 242 cruiseskip. I fjor var det 186 skip innom Stavanger.

Seks av suvenirbutikkene i Stavanger er eid av Fjordnaustet AS i Geiranger. Selskapet omsetter for rundt 100 millioner på landsbasis, hvor butikkene i Stavanger står for rundt tjue prosent.

Tor-Arne Vikingstad

Da Fjordnaustet åpnet sin første butikk i Stavanger i 2011 omsatte de for tre millioner. Nå – fem flere butikker senere – har omsetningen økt til tjue millioner.

Ole Bjørn Maråk fra Fjordnaustet AS har sammen med konen ansvar for seks av suvenirbutikkene i Stavanger og Haugesund. Maråk ser en klar sammenheng med økt cruisetrafikk og satsing på flere suvenirbutikker i byen.

– Vi åpner nå alle butikkene fra april til ut oktober, og så har vi to til tre butikker som har åpent hele året. Vi ser at økningen i cruisetrafikken kommer både sent og tidlig på året, så det blir ikke så mye press på byen i juli måned. Det tror jeg er veldig positivt for folkene som faktisk bor her, sier Maråk.

LES OGSÅ:

Mener cruiseturister legger igjen en tusenlapp per person. – Rent pølsevev, mener forskere

Mener grensen er nådd for cruisebesøk

Fakta: Disse suvenirbutikkene er eid av Fjordnaustet AS: House of Norway i Søregata Sentrum Souvenir i Skagen Fjordbuda Stavanger i Kirkegata Strandbuda i Strandkaien Fjordbuda Skagen

Tor-Arne Vikingstad

– Flere nordmenn handler klær

– Det er ikke bare italienere, amerikanere, briter og tyskere som handler på sjappene, sier butikkansatt på House of Norway Eline Hodne.

Hun presiserer at det er overraskende hvor mange nordmenn som kommer innom – for å handle merkeklær på rabatt.

– Vi har så mye forskjellig at det gjelder å ha tunga beint i munnen. I tillegg til mindre suvenirer som magneter, troll og slik ting, så selger vi også masse klær. Flere nordmenn kommer inn for å kjøpe merkeklær eller gaver til barn på utveksling i utlandet og lignende, forteller Hodne.

Hva er det egentlig turistene kjøper? Byas har sjekket:

Har doblet omsetningen siden 2013

Audhild Viken i Stavanger er et annet populært butikkvindu for turister – vegg i vegg med Burger King på Torget. Butikken er ikke en del av Fjordnaustet AS og gjengen i Geiranger.

Daglig leder Harald Viken i Audhild Viken AS påpeker at økningen i cruisetrafikken har en klar effekt på omsetningen, til tross for at de holder åpent året rundt.

– Vi merker en god økning i samsvar med cruisetrafikken, men hva og hvor mye vi selger er ofte veldig avhengig av været. Når turisttrafikken minker utover høsten, endrer vi produktsortimentet og retter oss mer mot lokalbefolkningen. Da nærmer det seg fort jul, og det er frem med strikkegensere, termoser og lignende, forteller Viken.

Ledelsen ønsker ikke å dele konkrete tall for Stavanger, men viser til at fra 2013 til 2017 økte de omsetningen i Stavanger med 35 prosent. I 2018 utvidet de butikken på Skagen, noe som ga dem over dobling i omsetning siden starten i 2013.

I 2010 hadde morselskapet Audhild Viken 28 millioner i inntekter. I 2017 omsatte det for over 72 millioner kroner. Det er en økning på 44 millioner kroner på sju år. Audhild Viken AS er fordelt på fem butikker i Stavanger, Bergen, Oslo, Dombås og Skei.