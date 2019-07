SHIT Skateboard Company er tilbake

I 1995 kom ideen. Et skatemerke for og fra Stavanger. SHIT var navnet.

I 2000 ble merkevaren registrert, sju år senere åpnet de butikk i Stavanger, to år senere fulgte Oslo.

Hundretusener av brett, T-skjorter, gensere, jeans, sko og alt mulig ble solgt før SHIT satte kursen mot New York og Los Angeles. Så sa det stopp. Sviktende salg tvang dem i konkurs.

Nå er SHIT tilbake – med store planer.

Produsert på hemmelig fabrikk i New York

– Navnet på fabrikken kan jeg ikke si, for da kan jo alle ... Ja, du skjønner. De produserer for Tony Hawk og for de største navnene i skateboard, forteller Frode Goa.

Plutselig, etter åtte år med stillhet begynte mystiske videoer å dukke opp på skateboardveteranene sine Facebook-sider. Frode Goa har gått sammen med Lars Horpestad om å relansere merkevaren i 2020.

Denne uken la de ut sukkerfrie SHIT energidrikk. Det solgte ut på under et døgn.

– Nå skal vi bare friste folk. Vi legger ut videoer hver fredag med ulike lokale skatere. Her kan folk sende inn klipp og videoer. Det er ofte slik vi oppdager nye talenter og folk vi kan inkludere i familien, forteller Frode Goa.

– Helt andre spilleregler

For 30 år siden var rullebrett totalforbudt i Norge, som var eneste land i verden der det var forbudt å selge, kjøpe eller stå på rullebrett. Ti år etter forbudet ble opphevet startet Goa opp SHIT, uten dra hjelp fra sosiale medier.

– Planene våre var helt ville. Vi solgte i Skandinavia, Sør-Afrika, Canada, USA, Tyskland, Frankrike, England, forteller Frode Goa, som startet merket for litt under 20 år siden.

Men det betyr ikke at man nødvendigvis tjener gode penger.

– Jeg har ikke tallene, men vi solgte hundretusener av brett og klær. Vi solgte i Skandinavia, Sør-Afrika, Canada, USA, Tyskland, Frankrike, England, det var helt crazy. Men mesteparten av fortjenesten satt distributøren igjen med. Nå er vi litt mer kloke av skade, forteller Frode Goa.

– Flere prøvde å lage et estimat av merkevaren SHIT®. Vi kunne få et estimat på ti millioner, men det er vanskelig å si hva det er verdt. Snakker man med de riktige folkene, kan det ha en ekstrem verdi. Noen andre er mer edruelige. Vi har jo ikke peiling før vi er ute på markedet igjen. Vi ser en klar trend som viser at skating er tilbake, forteller Lars Horpestad.

Brukt av Jackass og datteren til Sting

For femten år siden var SHIT det største norske skatemerket. Flere kjendiser, kjente skatere og artister brukte både klær og brett.

Om et band var på turné, kom de innom butikken i Fargegata i Stavanger eller Torggata i Oslo. Alt fra verdens kanskje mest kjente skater Bam Margera til Coco Sumner, dattera til Sting.

– Det var helt bananas. Før postet vi alle de dødsfete folkene som brukte brettene og klærne våre på hjemmesiden vår. Nå er det fritt frem og helt andre spilleregler. SHIT startet med verdensherredømme som visjon og fortsetter med det, forteller Lars Horpestad

Skating til OL i 2020

I 2016 kom nyheten: De olympiske leker ønsker seg skateboarding i 2020.

Neste år er det første året i historien hvor skateboarding er inkludert i De olympiske leker. På det norske landslaget finner du Elias (17) fra Tasta.

– Jeg regner Stavanger som Norges skatehovedstad. Det er helt rått å se på hvor mange talenter som kommer herfra og fra Norge generelt, forteller en entusiastisk Frode Goa

