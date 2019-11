Dette tjente våre lokale influensere og gamere

Isabel Raad

Inntekt: 1.200.847 kroner.

Formue: 920.163 kroner.

Skatt: 381.483 kroner.

På en Instagram-story i juli 2018 delte toppblogger Isabel Raad et bilde av seg selv med flere handleposer fra store motehus i hendene.

Fakta: Hva er formue og hva er inntekt? Formue: Dette er ikke nødvendigvis det samme som penger. Formue kan for eksempel være verdien av aksjer eller eiendom. I tillegg må all gjeld trekkes fra før en person eventuelt sitter igjen med en positiv formue. Derfor kan høy gjeld, som lån på hytte, bil, hus og båt redusere en persons formue. Inntekt: Tallene som står opplyst under «inntekt» i skattelistene er kort forklart lønna du får fra jobben og alle andre skattepliktige inntekter, minus alle fradrag. Eksempel på fradrag kan være tap på aksjer, minstefradrag og renteutgifter.

Fra en følger fikk hun spørsmålet: «Hvor mye tjener du i måneden?». Raad svarte at hun vanligvis tjente 200.000 til 300.000 kroner i måneden. Ligningstallene viser at influenseren har en inntekt på 1,2 millioner kroner.

LES OGSÅ: Disse under 30 år tjente mest i Stavanger og Sandnes

Skjermdump Instagram

Dette er en liten økning sammenlignet med tallene fra 2017, da Raad tjente 1,19 millioner kroner. Formuen har derimot økt betraktelig, fra 215.000 til 920.000 kroner.

Raad topper inntektsstatistikken blant våre lokale influensere. Bloggen hennes er den tredje mest populære i landet, viser oversikten til Blogg.no. 25-åringen ble først kjent gjennom realityserien Paradise Hotel i 2015 og kommer opprinnelig fra Randaberg.

I november i fjor slapp Raad boka «Shirog», hvor hun forteller om sin egen barndom preget av vold og rus.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Anna Rasmussen

Inntekt: 785.828 kroner.

Formue: 0 kroner.

Skatt: 269.196 kroner.

Anna Rasmussen er fra Stavanger, men bor og skatter til Søgne kommune. Hun slo seg først opp som toppblogger under navnet «Mamma til Michelle», men byttet navn i september i fjor.

Av årets ligningstall kommer det fram at formuen er borte og inntekten nærmest halvvert sammenlignet med 2017. Da hadde Rasmussen en inntekt på 1,3 millioner og en formue på 1,9 millioner kroner.

Vil du ha mer fra skattelistene?

Rasmussen er på en 9. plass på topplisten til Blogg.no. I juni slettet hun sin Instagram-konto med 254.000 følgere.

I fjor måtte influenseren betale en bot på 100.000 kroner til Forbrukertilsynet. Årsaken var at hun ved flere anledninger har arrangert konkurranser, men ikke delt ut premier, noe som er et brudd på markedsføringsloven.

Håvard Nygaard

Inntekt: 1.349.098 kroner.

Formue: 1.669.023 kroner.

Skatt: 550.022 kroner.

25-åringen fra Sola har spilt dataspillet Counter-Strike: Global Offensive profesjonelt siden 2013. Siden 2016 har han spilt for den amerikanske esport-organisasjonen Faze.

Allerede sist helg vant han Blast Pro Series: Copenhagen, og laget hanket inn 125.000 dollar i premiepenger.

I tillegg til et hopp på inntektssiden, fra 1,1 til 1,3 millioner kroner fra 2017 til 2018, har Nygaards formue gjort et stort byks. I 2017 sto 25-åringen oppført med 287.000 kroner i formue, i 2018 økte dette til 1,6 millioner kroner.

Byas møtte Nygaard under en turnering i Romania i 2016. Da fortalte han historien om hvordan han endte opp i esport-industrien, og på et tidspunkt vurderte å legge tastatur og musematte på hylla.

I januar 2019 ble han rangert som verdens 18. beste CS-spiller.

Leo Moracchioli

Inntekt: 7.466.273 kroner.

Formue: 754.518 kroner.

Skatt: 3.634.939 kroner.

YouTube-kanalen Frog Leap Studios har blitt big business for Leo Moracchioli fra Ålgård. Her legger musikeren ut sine egne metal-versjoner av populære popsanger.

Fra 2017 til 2018 har Moracchioli økt inntekten fra 6,2 til 7,4 millioner kroner. Formuen har derimot falt fra 4,6 millioner til 754.000 kroner.

Da Byas snakket med Moracchioli i mai i fjor, opplyste han at videoene har rundt 15 til 20 millioner avspillinger i måneden. Per dags dato står kanalen hans oppført med 3,43 millioner abonnenter.

Ingebjørg Iversen

Ingrid Aguiluz

Inntekt: 62.811 kroner.

Formue: 19.249 kroner.

Skatt: 9769 kroner.

I 2018 kom 22-åringen fra Klepp seg til finalen i Paradise Hotel, men måtte seg seg slått av siddisen Leo Faa Hviding.

I etterkant av realitydeltakelsen har Aguiluz bygd seg opp en større følgerskare. På topplista til Blogg.no er hun på en 11. plass, og hun har nærmere 57.000 følgere på Instagram.

Avkastningen etter realitydeltakelsen ser derimot ut til å vente på seg. 22-åringen fikk 30.000 kroner mindre inn på konto i 2018 sammenlignet med 2017.

Aguiluz var også en del av Byas’ innslag under Stavanger Aftenblads 125-årsjubileum. I «Ka Fader» fortalte hun om hvordan det var å gå fra et reality-program, hvor hun blant annet hadde sex på TV, inn i en annen rolle som influenser.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Thea Gudmundsen

Inntekt: 151.176 kroner.

Formue: 128.489 kroner.

Skatt: 43.556 kroner.

22-åringen fra Stavanger var med i årets utgave av Paradise Hotel hvor hun røk ut i finaleuka.

Vel hjemme etter turen til Mexico, fortalte 21-åringen at hun ønsket å gjøre karriere på realitydeltakelsen. Blogger, musikkmanager eller forfatter var nye jobber 21-åringen vurderte.

Hun har sneket seg inn på en 69. plass over landets mest populære bloggere, og på Instagram har siddisen opparbeidet seg 42.600 følgere. Hun har også gitt ut sin egen låt og jobber med en bok.

– Jeg bryr meg ikke så mye om denne C-kjendisstatusen. Jeg bryr meg om å gi ut boken og sangen jeg holder på med nå. Hvis jeg kan leve på dette ett år eller noe sånn, er det veldig kjekt. Hvis ikke vet jeg at jeg har prøvd, og har denne opplevelsen med i ryggsekken videre, sa hun til Byas i mai.

I juni fikk hun refs av Forbrukertilsynet etter at hun tilbød barn under 16 år tilbud på sminketjenester.

Live Kvalsvik Kolstad

Ingrid Bergtun

Inntekt: 400.435 kroner.

Formue: 101.641 kroner.

Skatt: 134.932 kroner.

28-åringen fra Sandefjord flyttet til Stavanger for sju år siden. I motsetning til flere av sine andre kolleger, var det ikke skandalehotellet i Mexico som gjorde influenseren berømt. 28-åringen deltok nemlig på NRK-programmet Symesterskapet høsten 2017.

Hun tok fatt på syingen for første gang påsken 2016. To år senere gikk hun ned i stillingsprosent for å satse på sydrømmen og bli gjenbruks-influenser.

Fra 2017 til 2018 viser ligningstallene at inntekten har falt med rundt 30.000 kroner, men at formuen har økt fra 0 til 101.641 kroner.

For ordens skyld: Forfatteren av denne artikkelen står oppført med 574.000 kroner i inntekt og en formue på 0 kroner.