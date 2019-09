I løpet av det siste året har beløpet nordmenn bruker på reiser steget med 28 prosent. Av totalt 163 milliarder kroner, brukes over halvparten på flybilletter, togbilletter og hotell.

– Nordmenn har alltid vært reiseglade, men at vi velger å bruke så mye mer penger på reisene våre nå er interessant. Utfartstrangen er stor, og foreløpig ser vi ingen tegn til flyskam her til lands, sier e-handelsanalytiker Johanna Tell i DIBS.

For trettende året på rad presenterer selskapet rapporten Norsk E-handel som viser at den totale netthandelen har økt med 13 prosent på ett år.

Samtidig viser den at det samlede forbruket på varekjøp har gått ned med 4,6 prosent. Det kan bety at nordmenn er blitt mer opptatt av å bruke penger på opplevelser istedenfor ting, tror e-handelsanalytikeren i DIBS.

Undersøkelsen viser også at nettomsetningen av både dagligvarehandel og tjenester som telefonabonnementer, parkering og forsikring, øker. De ivrigste netthandlerne er de mellom 25 og 44 år, men også stadig flere eldre handler nå på nett for å spare tid.

– De fleste av oss handler på nett av praktiske og tidsbesparende årsaker. Lavere pris og større utvalg spiller også en stor rolle. Litt overraskende oppgir den eldste gruppen forbrukere også at tidsbesparelse, og det at nettbutikkene alltid er døgnåpne, som en viktig årsak til at de handler på nett, sier Tell i DIBS.