La ned butikken i Sola, satser på nytt i Stavanger sentrum Etter ti år i Sola sentrum la Janne Pettersen ned butikken sin i august. Nå satser hun på nytt - i Østervåg. Publisert: 08. september 2020, 08:47 Tone Pedersen

Nisjebutikken Anna Malena åpner tirsdag i Stavanger sentrum. Her skal det selges mest dameklær - og litt interiør. FOTO: Tone Pedersen

I 2010 åpnet Pettersen butikken Villa Villekulla i Solakrossen. Ti år senere var det kroken på døra.

– Folk bruker ikke sentrum på samme måte. Når leieprisene stiger og inntektene faller, blir det svært vanskelig å overleve, sa Pettersen til Solabladet.

Men gründeren ga ikke opp butikkdrømmen. I de tidligere La Chinata-lokalene satser hun nå på ny forretning i Østervåg.

– Jeg gleder meg veldig til dette. Jeg har stor tro på Stavanger som by, sier Pettersen da Byas slår på tråden dagen før åpning.

Anna Malena

Og det er ikke bare ny kommune og nytt sentrum, men også nytt navn:

– Vi holder jo til rett bortforbi Søregata, så det var jo helt naturlig at butikken skulle hete Anna Malena! Og så liker jeg litt sånn rare navn. Hvis jeg først skulle bytte navn, kunne jeg jo ikke gå fra Villa Villekulla til Paris Fashion, liksom, humrer Pettersen.

– Det måtte være noe koselig. Og det er jo typisk Stavanger!

Tirsdag 8. august åpner Anna Malena dørene for de første kundene. Selv beskriver Pettersen butikken slik:

– Litt rocka bohem, men likevel for de fleste. Dameklær, noe tilbehør og litt interiør. Vi prøver å skille oss ut litt.

Brenner for sentrum

Årsregnskapet til Villa Villekulla viser at det har vært langt kraftigere minuser enn plusser de siste årene, ifølge tall på proff.no.

– Det har vært tøft, ingen vil om det, sier Pettersen, som ikke legger skjul på at hun håper det skal bli enklere å drive forretning i Stavanger.

Anna Malena skal åpne i lokaler i Østervåg som tidligere har huset blant annet La Chinata og Tommy Hilfiger. FOTO: Tone Pedersen

– Jeg håper og tror det er mer potensiale i Stavanger. Det virker som om folk har åpnet øynene litt der, og skjønt at hvis de vil ha et levende sentrum, så må de bruke det!

– Hvordan er det å åpne en ny butikk midt under en pandemi?

– Noen sier jeg er gal. Andre sier det er helt riktig. Jeg brenner for sentrumshandel, og er redd for at vi skal ende opp med bare kjøpesentre og store kjeder. Selv har jeg tro på at pandemien har gjort at folk er blitt flinkere til å bruke de lokale tilbudene de har rundt seg, avslutter en optimistisk Pettersen.

Publisert: 08. september 2020, 08:47