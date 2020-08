Aktuelt Alkohol Utesteder fortviler: – Tiltaket har ført til økt smittefare Ved midnatt lørdag måtte skjenkesteder over hele landet stenge kranene. Bransjen mener flere velger å feste hjemme. Publisert: 10. august 2020, 13:32 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kristoffer Hansen ved Cirkus mener at det er bedre å ha folk på byen under kontrollerte former, enn på hjemmefester uten smittevern. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi fikk flere avbestillinger fordi folk ikke ville ut, men heller ha fest hjemme. Dette kan umulig være det regjeringen ønsker, sier daglig leder ved Cirkus, Kristoffer Hansen.

Fredag varslet helseminister Bent Høie at det ville bli forbudt å skjenke alkohol etter midnatt fra og med lørdag.

Målet er å redusere smittefaren, men bransjen frykter motsatt effekt.

– Dette tiltaket har ført til økt smittefare, mener Hansen.

Slik så det ut i Vågen da utestedene stengte ved midnatt lørdag. Ifølge utestedene valgte flere å bli hjemme på grunn av reduserte åpningstider. FOTO: Fredrik Refvem

Har retningslinjer

Norge har siden månedsskiftet hatt en stigende smittetrend. De fleste tilfellene spores tilbake til nordmenn som har vært på utenlandsreise og private hjemmefester. Gjennom helga har FHI registrert 170 nye smittetilfeller.

– Det som gjør oss bekymret er at det virker som en del mennesker, og særlig yngre, følger så dårlig opp smittevernreglene at vi er redde for å miste oversikten, sier assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen til Dagbladet.

Hansen ved Cirkus peker på at utelivet har regler som må følges. Ansatte sørger for renhold og avstand, noe Cirkus-sjefen tror de færreste kan sørge for på hjemmefester.

– Selvsagt er det en fare for å bli smitta på bar, men her har vi i alle fall retningslinjer vi må følge. Sender du folk på hjemmefest, så stopper ikke den festen ved midnatt. Den fortsetter til fem, sier Hansen.

– Lite gjennomtenkt

Uttalelsene får bred støtte av andre aktører i utelivet.

– Dette tiltaket fra regjeringen er dumt, desperat og lite gjennomtenkt. På vei hjem fra jobb lørdag gikk jeg forbi fem hjemmefester. Du vet at smittevernregler ikke blir overholdt, sier daglig leder ved Pjolter & Punsj i sentrum og Gimlet i østre bydel, André Kvilhaug.

– Noen vil gjerne beskylde dere i utelivet for å gå ut mot dette fordi dere vil ha gjester og tjene penger?

– Selvsagt har jeg en egeninteresse, men vi må se på hvor de fleste blir smitta. Det er etter utenlandsturer og på private fester. Vi er helt klart leie av å være barnepassere på jobb, men folk kommer til å drikke uansett. Da må man tenke på hvor smittevernet vil være best, sier Kvilhaug.

André Kvilhaug driver Pjolter & Punsj i sentrum og Gilmet i østre bydel. Han forstår lite av tiltaket til regjeringen og mener at grensene heller burde blitt stengt igjen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

På pressekonferansen fredag innrømte helseministeren at han fryktet en økning i hjemmefester nå som utelivet måtte stenge tidligere.

– Jeg er redd for det, det må jeg ærlig innrømme at jeg er. Derfor er vi veldig tydelige på at vi må holde reglene vi har i samfunnet. Man må vite at når man skal ha hjemmefest, kan det ikke være mer enn 20 og man skal jo holde en meters avstand der og, sa Høie på pressekonferansen.

Hardt for nattklubbene

Skjenkestopp ved midnatt er ekstra vanskelig å svelge for nattklubbene. Som en reaksjon på dette fikk nattklubbene lov til å åpne to timer tidligere enn før.

Likevel tror ikke nattklubbeiere at det vil være til stor hjelp.

Torget i Stavanger ved midnatt lørdag. Mange fortsatte festen hjemme. FOTO: Fredrik Refvem

– Dette er en katastrofe. Vi må snu oss rundt og prøve, men det er vanskelig å få gjestene til å komme tidligere når folk vanligvis går inn dørene i elleve-, tolv-tiden. Noe de har gjort i flere år, sier Nils Østenfor, som driver utestedene Checkpoint Charlie, Cementen og Martinique.

Han forteller om en «ganske kjedelig helg» og spår at mange kommer til å droppe nattklubbene til fordel for hjemmefestene. Det var også tilfellet for Backstage i Vågen denne helga.

– Vi mottok flere avbestillinger fordi folk ikke ville ut, men fordi de heller ville feste hjemme. Det er ingen som er klare for å gå på nattklubb klokka åtte, sier Backstage-eier, Elisabeth Svela.

Johannes Kay, restauranteier og leder for Værtskapet i Sandnes. FOTO: Jon Ingemundsen

– Kommer til å merkes

Værtskapet representerer 20 serveringssteder, barer og puber i Sandnes. Leder Johannes Kay sa før helga at han fryktet at flere må stenge på grunn av innstrammingene til regjeringen.

Han deler oppfatningene til bar- og nattklubbeierne i nabobyen.

– Vi i bransjen er seriøse aktører og jobber med dette hver dag. Vi er vant til å legge til rette. Vi har vakter og ansatte som er edru. Oppblomstringen av hjemmefester er uheldig, men forventet, sier han.

Han håper noe godt kan komme ut av situasjonen. At flere heller velger å gå på byen tidligere som kan føre til en liten endring i norsk drikkekultur.

Det forstår Kay blir vanskelig, men en ting er han fryktelig klar over.

– Det er ingen tvil om at disse restriksjonene kommer til å merkes, avslutter han.

