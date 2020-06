Student til høsten? Nå kan du søke om lån og stipend

Det blir bedre ordninger for de som er over 45 år – du kan nå få fullt lån til du er 50 (mot 45 år tidligere), og redusert støtte etter det. Samtidig heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt fra 65 til 70 år.

Er du over 30 år, kan du få et ekstra lån. Det samme gjelder for de over 18 år som har barn under 16 år.