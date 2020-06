Aktuelt Sats Trente i garasjen i tre måneder: Mandag kunne Sander og Helene endelig gå på treningssenteret igjen Treningssentre over hele landet har vært koronastengt siden mars. Både ansatte og medlemmer satte pris på å være tilbake. Publisert: 15. juni 2020, 15:51 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det har ikke vært koronapause i treningen til samboerne Helene Sandblåst (20) og Sander Landa (20). Da sentre stengte over hele landet, bygde de sitt eget treningsstudio i garasjen. Mandag var de tilbake på Sats igjen. FOTO: Jon Ingemundsen

– Jeg prøvde først å kjøpe manualer på en sportsbutikk, men det gikk ikke. Alt var utsolgt, så da gikk jeg på Finn, forteller Sander Landa (20).

Han og samboeren Helene Sandblåst måtte være kreative da treningssentrene stengte sammen med resten av landet 12. mars.

Garasjen ble det nye tilholdsstedet for å holde formen ved like. 20-åringen fikk tak i en benk og snekret sammen et knebøy-apparat av noen paller.

– I starten var det gøy og det funket bra, men du blir raskt lei. Det er kjekkere å være på senteret, det er noe med samholdet og å treffe folk, sier Landa.

Distriktssjef i Sats, Elise Marie Endresen, strålte da hun kunne ønske både medlemmer og ansatte velkommen tilbake til Sats på Bystasjonen. FOTO: Jon Ingemundsen

Må følge flere krav

Han, samboeren og rundt 30 andre var på Sats på Bystasjonen i Sandnes like etter klokka 10 mandag. Flere medlemmer sto allerede klare da dørene åpnet klokka 08.00.

– På Forus åpner vi klokka 05.00, der var det to stykker som ventet utenfor, sier distriktssjef i Sats, Elise Marie Endresen og ler.

Humøret er bedre nå, men det har vært noen tunge måneder. Alle de 77 sentrene til Sats over hele landet har vært stengt. Endresen har ansvaret for 10 av dem, alle i Sør-Rogaland.

FAKTA: Dette er noen av smitteverntiltakene til treningssentrene: Færre deltakere på gruppetimene. To meters avstand ved hard trening, som kondisjonstrening. Én meters avstand ved moderat trening som yoga, pilates og styrke. Trening der man bytter utstyr eller er fysisk nær hverandre, som sirkeltrening og boksing, utgår. Barnepass utgår. Bare annenhver tredemølle i bruk for å få nok avstand. Hyppigere vasking.

– Det har vært spesielt. Vi har aldri stengt, bortsett fra 17. mai, men jeg må si jeg er imponert over hvordan både ansatte og medlemmene våre har håndtert det, sier hun.

Selv om det nå er åpne dører, er det en rekke regler som sentrene må følge for å begrense smittespredning. Blant annet er det krav til avstand avhengig av treningsøkt, rengjøring og begrenset antall benker og treningsutstyr.

– Vi legger opp til at annenhver tredemølle kan brukes, vi har fjernet strikker, triggerpunktballer og yogamatter. Dette må folk ta med selv. Vi har redusert kapasiteten på gruppetimene og de minste grupperommene er ikke i bruk, er blant tiltakene som Endresen nevner.

Austin Candelaria fant veien til tredemøllene mandag. Annenhver mølle er ikke i bruk av hensyn til smittevernet. FOTO: Jon Ingemundsen

Bransjens største krise

Virke Trening representerer 400 treningssentre som til sammen har 600.000 medlemmer. Organisasjonen rapporterer at 20.000 ansatte har vært permittert.

– Dette er den største krisen som bransjen har gått gjennom noen gang, sier bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen.

I en medlemsundersøkelse som Virke har gjennomført opplyser 3 av 4 sentre at de ikke tror at aktiviteten vil være tilbake til normalen før etter nyttår.

I tillegg opplyser 1 av 4 at de har store likviditetsproblemer og nesten halvparten av sentrene vil ha problemer med å utbetale feriepenger til sine ansatte.

– Det har vært en ekstremt krevende periode. Jeg tror ikke vi sitter med fasiten på hvordan dette kommer til å gå før til høsten, sier Oppen.

Bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen, sier at koronapandemien er den største krisen treningssentrene har vært gjennom noensinne. FOTO: Stian Schioldborg

Vil sette dype spor

EVO Fitness har 40 sentre over hele landet, seks av disse i Rogaland. Administrerende direktør Morten Hellevang regner med at selskapet har tapt 40 millioner kroner og tror koronapandemien vil sette dype spor.

– De som sitter på mye ressurser, penger og gode eiere, tror jeg vil komme styrket ut av dette. Det vil bli dyrere å drive nå, alle har mistet medlemmer, alle har et svakt utgangspunkt og vi går inn i lavsesong, sier Hellevang.

– Hvilke konsekvenser får dette for dere?

– Vi var gjeldfrie og hadde spart opp penger som vi skulle bruke til å vokse. Disse pengene har vi nå brukt til å komme oss gjennom denne situasjonen, så vi klarer oss fint, sier Hellevang, som nylig tegnet en kontrakt for et nytt senter i Paradis, og har planer om å åpne i Egersund i august.

– Men for de som driver marginalt, tror jeg dette blir tungt, sier han.

Trente i skogen

På Bystasjonen er det flere som kan fortelle om kreative treningsmetoder mens sentrene har vært stengt.

– Jeg har vært ute i skogen. Jeg har løftet på tømmerstokker og båret på steiner mens jeg har tatt utfall, forteller Marit Hatling Forsberg.

Marit Hatling Forsberg har vært treningssenter-medlem i 25 år. De siste tre månedene har hun gjennomført flere økter i skogen. På mandag kunne hun være innendørs igjen. FOTO: Jon Ingemundsen

Hun sier seg enig med samboerparet: Hjemmetrening har funket fint, men det er ikke det samme som å være på senteret.

– Jeg har savnet kaffekoppen, samholdet og fellesskapet, sier Forsberg.

Det inntrykket har også distriktssjefen, som selv ble stoppet av et Sats-medlem på vei ut av et prøverom på Norwegian Outlet på Ålgård. Han lurte fryktelig på når senteret ville åpne igjen.

– Det har vært mange spørsmål underveis, og jeg tror veldig mange har gledet seg til denne dagen, sier Endresen.

