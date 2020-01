«Spis for 100» kommer til Stavanger: 30 spisesteder er bekreftet til festivalen

Mellom 3. og 9. februar kan du sikre deg billige matretter i (nesten) hele byen. «Spis for 100» er akkurat hva det høres ut som:

En kan spise et godt måltid for en 100-lapp.

Resturantene som deltar på festivalen velger ut én rett (eksisterende, eller ny) som settes ned til en hundrings.

Konseptet startet for 10 år siden i Kristiansand, men dere siddiser kjenner det nok best fra Sandnes - der de har 100-Ugå hvert år i februar.

Det var Rogalands Avis som først omtalte 100-uken i Stavanger.

– Tilbakemeldingene har vært positive, sier Berg, som sammen med Gjelstad har fått over 30 spisesteder med på konseptet.

– De som ikke har blitt med denne runden har også vært positive til opplegget, men de har enten ikke hatt tid, eller vil se an responsen.

At Sandnes har samme konsept, én uke etter «Spis for 100», ser ikke duoen på som et problem:

– Det er ingen konkurranse. Sandnes har ønsket oss lykke til. Målet er bare å løfte mat- og utelivet i byen vår.

Disse restaurantene er annonsert til nå, flere kommer:

Akropolis Stavanger

Bullock Steak & Bar

Bevaremegvel Bar & Restaurant

Burger & beers

Bølgen & Moi, Stavanger

Café Bacchus Stavanger

Café Sting

Déjà Vu Delikatesser

Domino´s – Fiskepiren

Desi Deli Restaurant

Finkel

Foodloose

Groovy Stavanger

Garcia Stavanger Øst

Hekkan Burger Stavanger

ITALO en autentisk opplevelse

Jai Hind Indisk Restaurant

Kaffelade Stavanger

Maggis Munchies

Mogul India Restaurant

Olivia Torget

Olive Tree – Stavanger

Peppes Pizza

Phileas Fogg

På Kornet

Shahi Kitchen

The Shack, Stavanger

Los Tacos

Lucky Bowl & Lounge

Zouq Restaurant & Take Away

Pernille Filippa Pettersen

Good for business

– Jeg tror det er en god idé. I Sandnes har det vært en god opplevelse. Jeg så at mange av stedene var fulle i løpet av 100-Ugå. Derfor tror jeg dette er en god mulighet for oss i Stavanger, både for restaurantene og gjestene. Gjestene får en god matbit for lite penger, og vi er nye i byen. Dette blir en god måte å vise oss frem på, sier Alessandro Palella, daglig leder ved den nye kafeen Italo.

Han vil ennå ikke røpe hva som blir deres 100-rett, men forteller at den vil komme fra kjøkkenet – ikke dessertdisken.

Proff hjelp

– Jeg har tenkt lenge på dette, men ventet på rett tidspunkt sier Berg, som har jobbet en god stund med bransjen i Kristiansand og Stavanger.

Så møttes Berg og Gjelstad da, for et halvt år siden, og de bestemte seg for å satse:

Berg visste hvordan bransjen fungerte. Gjelstad jobber med markedsføring og grafisk design. Begge hadde en gründerspire i magen. Begge ville gjøre Stavanger litt bedre.

– Vi gjør dette først og fremst fordi det er gøy. Samtidig er det en god erfaring å ha, sier Gjelstad.

Det var Morten Johansen og selskapet Mjas som først skapte konseptet i Kristiansand. Gjelstad og Berg har begge bodd i byen og sett hvordan Mjas har håndtert «festivalen». Nå har de fått med seg Johansen som «mentor». Duoen mener støtten fra sør beviser at deres konsept holder stand:

– Han følger oss tett og gir oss nødvendige tips, forteller Gjelstad.

Marie von Krogh

– Jeg har savnet slike konsepter

– Vi utvikler allerede andre konsepter. Først ut er Grønt Ugå sier Gjelstad.

Grønne uker er også et utprøvd konsept i Kristiansand. «Spis grønt-uka» arrangeres i mai og vektlegger vegetarisk og vegansk mat.

– Jeg har savnet slike konsepter i byen, sier Gjelstad.

Det blir mye arbeid på de to når selve uken settes i gang, men de ser ikke mørkt på det:

– Det verste som kan skje er at noen blir utsolgt for 100-retten, men da må de ha en slags backup, og sørge for å ha nok råvarer til neste dag, sier Berg.

– Vi håper folk koser seg og tester ut byen, sier Gjelstad.