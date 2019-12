– De er et utpreget liveband som er kjent for at ting tar helt av, på den gode måten, når de spiller. Hvis du liker IDLES, Sleaford Mods, Fontaines DC, Preoccupations eller Shame som du så på Mablis i 2018, er dette definitivt noe for deg, skriver presseansvarlig for Mablis, Kristine Grude Nesvik, i en pressemelding.

Svensk punk-rock

Viagra Boys er et svensk punk-band fra Stockholm som ble etablert tilbake i 2015. Debutalbumet kom i 2018, og de siste årene har de spilt på en rekke festivaler. Deriblant Øya, Slottsfjell og Roskilde.

Etter konserten på Roskilde i 2017 ga magasinet Rubato dem toppkarakter, og skrev følgende:

«Dette er Sveriges beste liveband! Skrikende gitarer og en gal vokalist i bar overkropp gjorde at konserten med Viagra Boys ble en av årets råeste konsertminner på Roskilde.»

2,3 millioner

Bandet består av Sebastian Murphy, Benjamin Vallé, Martin Ehrencrona, Henrik Höckert og Tor Sjödén.

Låten «Sports» fra debutalbumet har 2,3 millioner avspillinger på Spotify, og ifølge spilletjenesten har punk-bandet 168.911 månedlige lyttere.

Bak damene

Tidligere i høst slapp festivalen sine to første headlinere. Dermed blir Viagra Boys nummer tre i rekken bak Gabrielle og Emilie Nicolas.

Bergensartisten ble kjent over hele landet etter at hun ga ut megahiten «Ring meg» i 2011. Hun står også bak flere andre hits og landeplager som «Fem fine frøkner», «Mer», «September», «Mellom skyene» og «Eg lover».

Fredrik Hagen

Emilie Nicolas kom i 2013 ut med debutsingelen «Pstereo», og albumet «Like I’m A Warrior» gikk til topps på VG-lista, og Aftenposten kåret det like gjerne til årets beste album det året. Den 32 år gamle artisten fra Kongshavn har dessuten flere Spellemannspriser under beltet. Les mer om Emilie Nicolas her.

