Yrja Oftedahl (30) er nominert til Plan Internationals jentepris

Hvert år deler Plan International ut en pris til en person eller organisasjon som har gjort en ekstra innsats for å stoppe diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden.

Yrja Oftedahl vil inspirere damer til å ta mer plass i samfunnet, og er én av de nominerte til årets pris som deles ut i neste uke.

Siden sist

Byas intervjuet Oftedahl for ganske nøyaktig et år siden. Det har skjedd mye siden den gangen.

– Siden sist har jeg til sammen intervjuet nærmere 60 suksessfulle damer, vunnet FN studentene sin årspris for 2019 for arbeidet mitt med Power Ladies grunnet mitt engasjement for likestilling, innovasjon og bærekraft. Jeg ble også nominert til Vixen Infuencer Awards 2018 som årets stjerneskudd. I tillegg har jeg gjort samarbeid med store selskaper som jeg digger fordi de fokuserer på likestilling og bærekraft, noe jeg er veldig stolt over få lov til, sier Oftedahl.

Privat

«Power Ladies» har ekspandert, og Oftedahl gir nå ut to ukentlige episoder.

– Har podcasten rett og slett blitt jobben din?

– Jeg har nylig sagt opp jobben min, og satser nå for fullt på «Power Ladies». Det er mye som kan skje på et år, om man jobber målrettet, kontinuerlig og dedikert. I tillegg jobber jeg mye med brandbuilding i sosiale medier, samtidig som jeg holder foredrag og gjør konferansier-jobber.

Privat

Gjev pris for hardt arbeid

Den årlige prisen og nominasjonen er et resultat av møysommelig arbeid. Det viktigste for Oftedahl er å kunne inspirere andre.

– Først og fremst synes jeg det er helt fantastisk at Plan Norge går frem som et godt eksempel og belyser kvinners rettigheter. Det at jeg er nominert til prisen synes jeg er en ære, det er utrolig hyggelig å få den anerkjennelsen for arbeidet jeg gjør - men det beste er at jeg når ut til flere og kan inspirere enda flere kvinner til å ta mer plass i samfunnet i dag, og dermed bidra enda mer til et likestilt arbeidsliv, forteller podcast-vertinnen.

Det er 70 nominerte personer og organisasjoner til prisen. Flere av dem har gjestet Oftedahls podcast. Nominasjons-videoen kan du se her:

– Det viktigste er selve prisutdelingen, spør du meg. Det å få satt lys på kvinnelige rollemodeller.

Travle tider i møte – pris eller ei

Arbeidsmengden ser ikke ut til å bli noe mindre med suksessen. Video-formatet er i planleggingsfasen, og Oftedahl ser fremover og tar utviklingen trinnvis. Basen har vært i Oslo de siste årene, og det ser ut til at det er der hun blir værende.

– Planene videre er å bli enda mer synlig og bygge brandet ytterligere, gi mer verdi på flere plattformer, ikke bare i podcasten. Hvis jeg skal ha fokus i alle retninger, blir alt arbeidet jeg gjør bare halvveis, forklarer hun.

Privat

– Fremdeles ingen planer om å returnere til moderskipet?

– Nei, egentlig ikke ved å bosette meg, men om jeg får flere oppdrag, som foredrag og konferansier-roller og andre ting prosjekter, så kommer jeg med glede hjem på en, to, tre!

