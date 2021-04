2. Innboforsikring

Denne forsikringen dekker stort sett alt du eier og har - og er kjempeviktig !

Selv om du bor på hybel eller et annet sted, kan det hende at du er dekket av dine foreldres innboforsikring. Så her kan du spare noen hundrelapper.

Bor du i kollektiv? Sjekk hva innboforsikringen dekker. For eksempel kan ulåst soveromsdør gjøre at du får mindre i erstatning eller forsikringsselskapet dekker ikke tjuveri fra fellesrommet.