Aktuelt Sandnes Satser i Sandnes: Her blir det 1000 kvadratmeter med bar, restaurant og aktiviteter – Det er en tøff periode å starte i, men nå tar vi en kjempesjanse og kjører i gang før jul! sier Inside-gründer Frode Pedersen. Publisert: 09. desember 2020, 19:00 Ebba Schjølberg Eiring

Inside-gruppen åpner ny, stor filial like bak rådhuset Sandnes fredag 11. desember. FOTO: Pål Christensen

Snart kan du ta med vennegjengen for å spille biljard, shuffleboard eller dart i Sandnes!

Inside-gruppen åpner nemlig sin femte filial i Rådhusgata 4. i Sandnes, og byr på nesten 1000 kvadratmeter med bar, restaurant og aktiviteter.

– Vi åpner på fredag, da er det full fart, sier Inside-gründer Frode Pedersen, og nøler:

– Eller, så full fart som man kan ha det.

Ifølge gründeren sier det seg selv – de kan ikke ta imot så mange gjester som de helst ønsker, og må passe på at alt av smittevernregler overholdes.

– Det er ikke den mest spennende tiden å åpne, men vi må bare gi gass! sier Pedersen ivrig til Byas.

Det nye utestedet boltrer seg på 1000 kvadratmeter. FOTO: Pål Christensen

Stor tro på Sandnes

Inside-konseptet finnes fra før i Stavanger, Voss og Bergen. Og nå har turen kommet til Sandnes.

– Vi har stor tro på Sandnes, og mener at det er en by å følge med på i framtiden, poengterer Pedersen.

Han mener at Sandes fornyer seg, og at sentrum er i en overgangsfase til å bli en mer moderne by.

– Det er spennende å være med på byfornyingen!

Og det er tydelig at Pedersen ikke er alene om å tenke dette. I Sandnes har flere nye utesteder åpnet eller meldt ankomst den siste tiden.

I tillegg til bar og biljard- og shuffleboards, vil det også være et restauranttilbud. FOTO: Pål Christensen

– Hva tenker du om konkurransen nå i pandemien?

– Konkurranse er sunt, sier Pedersen.

Han hevder at flere utesteder i Sandnes er bedre for både byen, folket, og Inside.

– Folk avler folk, sånn har det alltid vært.

På Inside i Sandnes finner du ti shufflebord, ni biljardbord og elektronisk dart. FOTO: Pål Christensen

Et hybridkonsept

– Vi har et helt annerledes konsept enn alle andre i Sandnes, mener Pedersen.

Det som skiller Inside fra andre konsepter i byen, er ifølge Pedersen at Inside er en hybrid:

– Vi har ti shufflebord, ni biljardbord og elektronisk dart. Det er sted der man kan spise, drikke godt og spille forskjellige spill, sier Pedersen.

– Det er et underholdningssted, rett og slett!

Pedersen trekker også frem maten på Inside som noe de er stolt over, og nevner at de har verdens største burger.

– Vi får se om Sandnesfolk er flinke på å slå rekorder, sier han og ler.

Konseptet? – Det er sted der man kan spise, drikke godt og spille forskjellige spill, sier Pedersen. FOTO: Pål Christensen

Håper på vaksine

Ifølge Pedersen blir det ikke noe baluba på fredagens åpning, men han håper at folk vil se hva Inside har å by på.

– Jeg har en magefølelse på at folk er nysgjerrige og kommer til å dukke opp, sier Pedersen.

Driftssjef ved Inside i Sandnes, Elisabeth Kristiansen. FOTO: Pål Christensen

Planen er å holde åpent i helga, og dørene går opp for første gang klokken 18.00 på fredag.

– Det er en tøff periode å starte i, men nå tar vi en kjempesjanse og kjører i gang før jul! sier gründeren - og legger til:

– Det jeg gleder meg mest til er å få en vaksine, sånn at vi kan gå tilbake til normale tider.