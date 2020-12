Aktuelt Restaurant Nytt Sabi Sushi-konsept åpner i Stavanger sentrum Roger Joya har laget så god sushi at restauranten hans har fått plass i Michelin-guiden. Nå prøver han seg på noe helt nytt i Romsøegården. Publisert: 15. desember 2020, 14:41 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Alex Sushi holdt til i Romsøegården fram til desember 2018. Nå flytter Sabi Enso inn på adressen. FOTO: Kristian Jacobsen (arkivfoto)

– Jeg har hatt behov for å gå videre og satse i et bredere format, sier Joya i en pressemelding.

Her kommer det fram at sushikokken bak Michelin-restauranten Sabi Omakase skal åpne et nytt Sabi-konsept i Romsøegården i Stavanger sentrum.

Dette har fått navnet Sabi Enso og skal flytte inn i de gamle lokalene til Alex Sushi.

Blir værende inntil videre

Sabi Sushis daglige leder, Eva Scheel Idsøe, forteller til Byas at det var Joya som luftet ideen om et nytt spisested til Sabi-ledelsen.

– Roger er veldig kreativ og ønsker stadig å utvikle seg. Vi var begeistret for ideen hans og støttet den fullt ut. Samtidig er det viktig for oss å ivareta det vi allerede har, sier Idsøe.

Partene har dermed blitt enige om at Joya fortsatt skal ha hovedansvaret for Sabi Omakase inntil videre.

Han skal ta hånd om alle bestillinger neste vår og deretter samarbeide med en ny og fremtidig kokk i Michelin-restauranten.

– Kommer Joya fortsatt til å være en del av Omakase neste vår?

– Dette skal vi diskutere. Han vil i alle fall ha en support-rolle, sier Idsøe.

Sabi Enso flytter inn på en svært sentral adresse, kun et steinkast fra Domkirka. Planen er å åpne i løpet av april neste år. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

«Frigjøring»

Ifølge Joya handler det japanske enso-begrepet om å gjøre noe større og frigjøre seg.

Sabi Enso blir heleid av Joya, men han inngår en franchiseavtale med Sabi-kjeden, hvor han fra før sitter på 20 prosent av aksjene.

Ifølge Joya blir den nye restauranten et konsept med både sushi-bar, fast meny, separate bord hvor man kan velge mellom tre faste menyer, samt à la carte i underetasjen.

– Et kvalitetskonsept som byen trenger, sier sushikokken.

Enso-konseptet skal også tilby lunsj og ha en mer variert meny, med blant annet varmretter og kjøtt.

Roger Joya og restauranten hans, Sabi Omakase, ble tildelt en stjerne i Michelin-guiden i 2017. FOTO: Kristian Jacobsen (arkivfoto)

Kun Enso i Stavanger

Idsøe ser ikke på Sabi Enso som en konkurrent til allerede etablerte Sabi-utsalg i distriktet. Hun forteller at Sabi Enso skal fylle rommet mellom eksklusive Omakase og det rimeligere take away-alternativet.

Det er heller ingen planer om å starte opp Enso-restauranter i andre deler av landet.

– Sabi er primært en take away-kjede. Det er her vi har vårt vekstpotensial, sier Idsøe.

