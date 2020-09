Aktuelt Stavanger Nå kommer «Campingen» til Stavanger Jubel over seier eller surmuling på grunn av tap. Én av to blir det når Noho Norway satser på minigolfbar i Stavanger. Publisert: 20. september 2020, 19:00 Sindre Reinholt

Tredje etasje i Tårngalleriet skal bli til en fullverdig 18-hulls minigolfbane når «Campingen» flytter inn. FOTO: Tone Pedersen

Finske NoHo Partners har over 200 restauranter, barer, puber, nattklubber og utesteder i Norden, først og fremst i Finland og Danmark.

Nå har NoHo Norway fått fatt på tredje etasje i Tårngalleriet på Skagenkaien i Stavanger sentrum.

Her er planen å åpne en såkalt «Campingen». Du har kanskje lagt merke til konseptet som allerede finnes i Oslo, Trondheim, Drammen og Tromsø; nemlig en bar med minigolf og camping-tema.

Minigolfen vil være åpent for barn og familier på dagtid. – Vi har også timer for pensjonister, forteller utviklings- og prosjektsjef Morten Usterud. Etter klokka 19 er det 20-årsaldersgrense. FOTO: Privat

FAKTA: NoHo Partners/NoHo Norway Et finsk konsern etablert i 1995, som eier over 200 restauranter, barer, puber, nattklubber og utesteder.

NoHo Partners er en forkortelse av «Nordic Hospitality Partners».

Ble notert på Helsingfors-børsen i 2013. Verdsatt til rundt 140 millioner euro.

Omsatte i 2018 for 323 millioner euro (ca. 3,1 milliarder kroner).

Har et mål om å nær doble omsetningen i løpet av 2021- til 600 millioner euro.

Driver finske restaurantkonsepter som Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi og Cock’s & Cows.

Kjøpte i 2019 seg inn i de norske selskapene Trøbbelskyter og Crea Diem-gruppen.

Det finske konsernet er majoritetseier av Noho Norway, som har flere utesteder i Oslo; Brygg, Kulturhuset, Colonel Mustard, Prindsens Hage, Elsker og The Dubliner + Campingen-konseptet.

Campingen finnes i Oslo, Drammen, Trondheim og Tromsø. Kilder: DN, Noho Partners

Klart i starten av 2021

Den perfekte plassen å dra på Tinder-date, eller et sted å stikke for å bli bedre kjent med kolleger?

Kanskje du bør holde deg langt unna, for lite kan være så frustrerende som et slag minigolf!

Morten Usterud som er utviklings og prosjektsjef i Noho Norge, har troa på at baren kommer til å skape mest glede.

Om et par uker starter jobben med å gjøre om tredjeetasje i Tårngalleriet fra treningssenter til minigolfbane. FOTO: Privat

– Dette kommer til å bli bra! Stavanger er en topp by og lokalet er sykt svært, sier han engasjert over telefonen.

– Når kan man komme for å svinge kølla?

– Vi overtar lokalet i oktober, og det er en del bygging som må gjøres før før vi kan åpne. Men det skal svinges køller tidlig 2021, svarer han lattermildt.

Første gang i Stavanger

Selskapet som først kom til Norge i 2019, skriver på nettsidene sine at de har mål om å vokse og øke andeler over hele landet.

Usterud opplyser at dette blir første steget inn i oljebyen.

– Vi har alltid hatt lyst til å etablere oss i Stavanger, men ting har gått treigt på grunn av korona og at vi har trengt et sted med god plass.

– Vi har troa på det å gå ut å gjøre ting sammen, og det finnes ingen andre plasser med minigolf i byen.

Morten forteller at både køller og baller skal bli desinfisert før utlån. FOTO: privat

Ønskes velkommen

Et par etasjer under ligger Inside Rock Café, hvor man kan spille shuffle board og biljard.

Daglig leder for Inside, Trond Larsen, er ikke bekymret for at det kommer en ny konkurrent på huset.

– Det at det kommer enda flere aktiviteter som minigolf syns vi bare at er positivt. Da vet innbyggerne i Stavanger og omegn at det er Tårngalleriet de går til hvis de ønsker å gjøre en sosial aktivitet sammen med venner, familie eller kolleger.

– Tårngalleriet er stedet å gå hvis man ønsker å gjøre noe sosialt med venner, familie eller kolleger. På huset finner man allerede bowling, shuffle, biljard, snooker og dart, sier Trond Larsen, daglig leder for Inside. FOTO: Ivar Vasstveit (arkiv)

Navne-kluss

– I Oslo heter stedet Oslo-Camping og i Trondheim heter det Trondheim-Camping, kommer det til å hete Stavanger-Camping her?

– Skal vi se...sier Morten Usterud og det blir stille i et par sekunder:

– Nei, jeg ser at at navnet Stavanger-Camping alt er tatt, så det må vi finne ut av.

–Har camping-navnet ført til forvirring tidligere?

– Folk blir lurt hele tiden, vi har vi hatt mange campingturister på døra, folk har til og med kommet med campingbiler. For å være hyggelige tilbyr vi som regel en gratis runde minigolf.

Da er det altså bare til å pakke soveposen og krysse fingra for at du får et gratis slag når dørene åpner.

