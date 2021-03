Aktuelt Mat og drikke Pizzarestauranten i Sola utvider til Madla og Tasta Kun en måned etter åpning bestemte gründerne seg for å utvide. Professorens Pizza får to nye filialer i Stavanger. Publisert: 30. mars 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Professorens Pizza åpnet først i Solakrossen. I løpet av høsten ønsker selskapet å åpne to nye utsalgssteder på Madla og Tasta. FOTO: Privat

Pizzarestauranten åpnet først i Solakrossen på nyåret, men gründer og styreleder i Professorens Pizza, Gunnar Ellingsen, bekrefter at flere filialer er på vei.

– Så fort vi så vi solgte bra og medarbeiderne våre behersket baketeknikken, så bestemte vi oss for å utvide, sier Ellingsen til Byas.

Åpning i september og oktober?

To nye lokaler er i boks. Om alt går etter planen, er Madla første bydel ut.

Her skal Professorens Pizza åpne vegg i vegg med Domino’s i Madlakrossen. Ellingsen håper at take away-lokalet står klart i september.

Allerede måneden etter ønsker Ellingsen å åpne i lokaler på Tasta. Lokalene ligger i Randabergveien, noen få steinkast nærmere sentrum enn Sabi Sushi.

– Det er vanskelig å si nøyaktig når vi åpner disse to stedene. Begge lokalene må gjennom en totalrenovering, derfor er det fortsatt mye arbeid som gjenstår, sier Ellingsen.

På utkikk etter flere lokaler

Byas har tidligere omtalt den omfattende pizzahistorien som Stavanger og Sandnes har å by på.

Det startet med Pizza 28 på 70-tallet. Dolly Dimples, Pizzabakeren, Bankers, Mano, Panzanella og Pizzaco er aktører som har fulgt etter og fortsatt satser på matretten.

Utvidelsene til Madla og Tasta blir trolig ikke de siste for Professorens Pizza, forteller Ellingsen.

– Vi er åpne for de spennende stedene som måtte dukke opp, avslutter han.

