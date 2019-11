Hvilken kafé er #byasbeste?

Hvem elsker vel ikke å skjemme seg bort med et godt bakverk og en kopp kaffe?

Her kan du leser mer om Byas-leserne sine favoritt-kafeer i Stavanger og Sandnes, og stemme på #byasbeste kafé nederst i saken.

Her kan dere se hvem som ble nominerte i fjor – og hvem som stakk av seieren:

Coffee Berry

Hvor: Vågsgata 34, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Ekteparet Hanne og Thomas Jørgensen åpnet Coffee Berry i 2012. De ville skape en kaffebar der du fikk servert kvalitetskaffe, uten snobberiet, som kan følge med.

– Vi ville skape et koselig sted med god kaffe. Vi ønsker at folk skal blitt sett, samtidig som vi vil lage byens beste kaffeopplevelse. Det mener jeg er en uslåelig kombo, sier Hanne Jørgensen, eier av Coffee Berry.

– Hvorfor fortjener dere å vinne?

– Vi drevet lenge fordi vi skaper best stemning og lager den beste kaffen! Jeg tror folk trenger Coffee Berry i Sandnes – folk trenger å bli sett i øynene. Samtidig er det flott å være med på å skape «by» i Sandnes.

Delikatessen – By Foodfighters

Hvor: Langgate 1b, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Delikatessen dukket opp i langgata i desember 2015. Konseptet deres er kafé på dagen og restaurant om kvelden – fylt med ferske, sunne og økologiske råvarer.

– Det skal se godt ut, smake godt og være sunt, forteller Johannes Kay, medeier i Delikatessen.

– Vi ser at vi har mange stamkunder, det betyr det vi gjør fungerer.

Kay mener Delikatessen fortjener #byasbeste hederen fordi de jobber hardt for å gi gjestene en god opplevelse.

– Vi startet kafeen på egen hånd – Cristel og jeg står her seks dager i uken og har jobbet oss opp. Menneskene som jobber her er plukket ut fordi de er trivelige mennesker, og fordi de har samme kjærlighet til maten som vi har.

Kafé Go Nok

Hvor: Øvre Strandgate 79, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

I april i år åpnet Kafé Go Nok dørene i Gamle Stavanger.

– Vi er en kafé som ble startet med rusomsorg i tankene. Her er alle gode nok og man kan kjøpe en kaffe til seg selv og noen som trenger det, forteller Nina Fiska, som jobber som kokk og servitør på kafeen.

I det Byas ankommer kafeen er hun i full gang med å gjøre klart til kveldsmat.

– Det skal være strikkekafé her i kveld, forteller Fiska og smiler.

– Vi har forskjellige temakvelder. Nå snart begynner vi med jul, hvor vi skal arrangere jul og nyttår for dem som kanskje ikke har noe sted å feire. Alt er så klart gratis.

Fiska forteller til Byas at Kafé Go Nok er stedet for den gode samtalen.

– Her tar vi oss tid til de som kommer innom. Vi setter oss gjerne ned og tar en prat hvis noen er ensomme. Vi holder gjerne oppe hvis noen ønsker eller har behov for å sitte igjen litt lenger.

Hverdagsgodt

Hvor: Salvågergata 7, Stavanger.

Pernille Filippa Pettersen

I oktober stengte Hverdagsgodt dørene på Fermenten for å ta over de gamle lokalene til Amys Coffeebar. Dermed må du til Salvågergata 7 for å få kjøpt smoothies, ingefærshots og sandwicher fra Hverdagsgodt.

– Vi er kjempefornøyde med de nye lokalene, sier Therese Utkilen, driver Hverdagsgodt sammen med Amy Middleton og Viktorija Ambrozeviciene.

I de nye lokalene har de også videreutviklet konseptet.

– Vi tilbyr også cocktails og har utvidet åpningstidene. Man skal kunne komme hit og for eksempel jobbe i fred og ro på dagtid, for så å legge vekk datamaskinen og kjøpe seg et glass vin på kvelden, sier Middleton.

Det er første gang Hverdagsgodt er nominert til #ByastBeste kafé. Tidligere har de vært nominert til beste takeaway.

– Det er veldig kjekt å være nominert. Vi prøver å være et litt annerledes sted, og gjør det vi kan for å tilby alle kundene våre det lille ekstra, sier Utkilen.

Kulturkafé No 18

Hvor: Skagen 18, Stavanger.

Pernille Filippa Pettersen

I slutten av august åpnet de tidligere arbeidskollegaene Ellen Espedal og Ellen Undset ny kafé i det over 300 år gamle trehuset i Skagen 18

– Vi hadde pop up-butikk i julen i fjor. Det var utrolig kjekt og vi bestemte oss for at dette måtte vi gjøre hele året. Da bygget sto uten en fast leietaker slo vi til, sier Espedal.

Slik ble kulturkafeen No 18 til.

– Her blander vi kafé med musikk, bøker og kunst. Vi håper lokalet kan bli en intim scenen for gode samtaler, bokbad og andre mindre arrangementer, sier Undset.

I tillegg kan de by på en vaffelmeny bestående av 18 sorter, retro-rekesmørbrød, Hansens karbonade, madammens fiskekake og konsums roastbiff. Flere av rettene på menyen er etter spørsmål fra gjester.

– Vi har en blanding av et godt gammeldags konditori og kafé med en moderne tvist, forteller Espedal og Undset.

Parkkafeen

Hvor: Kvellurveien 23, Sandnes.

Privat

Parkkafeen åpent i 2016 og har nå planer om å utvide. Frem til nå har kafeen kun hatt et utsalg fra Sanvedparken i Sandnes. Lena Grimsrud vil etter hvert skape en mer helhetlig kafé-opplevelse i parken.

– Vi er kjent for bollene, det er det som skiller oss ut fra resten – vi leverer ferskt bakst og gjør det ordentlig. Jeg ser at folk koser seg i parken, og er glad for at konseptet har slått så bra an.

I lavsesongen, altså vinteren, har kafeen kun åpent i helgene, men Grimsrud har planer om å holde åpent hele året.

– Vi står på for å få dette til og brenner for parken!

Renaa Xpress Sølvberget

Hvor: Sølvberggata 2, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

– Her er det alltid livlig stemning. Å være imøtekommende og smilende er stedets hjerte, sier Tsvetelina Sofeva. De siste tre årene har hun vært daglig leder ved Renaa Xpress Sølvberget.

Kafeen åpnet for fire år siden og er en del av Renaa-familien.

– Vi er en kombinasjon av godt håndverk, kvalitet og god atmosfære, sier Sofeva.

På dagtid serverer de frokost, lunsj og bakst fra sitt eget bakeri. På ettermiddagen skifter konseptet og Renaa Xpress pizza og andre middagsretter.

– Det er uformelt her selv om kvaliteten på maten er veldig god.

Det er tredje gang Renaa Xpress er nominert til #Byasbeste kafé, men de har aldri vunnet før. Sofeva håper dette blir året hvor de tar seieren.

– Vi har en suksessformel med mat av høy kvalitet og avslappet atmosfære. Tilbakemeldingene fra gjestene er at de liker det med oss.

Sjå Inge

Hvor: Østervåg 30, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

I Østervåg finner du kafeen Sjå Inge, som ifølge kokk Alex Ciuca, har Stavangers beste fiskesuppe.

– Det er ofte den folk kommer for å smake.

Kafeen har vunnet #ByasBeste kafé to år tidligere, og er nominert for tredje gang.

– Jeg tror det er fordi vi fortsetter å ha en høy standard på maten vi serverer og servicen. Her smiler vi hele tiden. Det er en viktig del av jobbeskrivelsen vår, sier Ciuca, som ønsker at kundene skal føle seg sett.

– Vi ønsker å gi dem en opplevelse. Det er alltid målet vårt.

Starbucks Klubbgata

Hvor: Klubbgata 5, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Starbucks i Klubbgata dukket opp i bybildet for rundt to år siden. Siden den gang har de fått en god del stamkunder.

– Her serverer vi kvalitetskaffe som er sertifisert «fair trad» av vårt eget merke CAFE, forteller skiftleder Marthe Bakken.

– Samtidig har vi en rolig atmosfære, spennende utsikt og god tone med gjestene, sier barista Kahled Habeeb.

Godt, enkelt og fort – slik oppsummerer Bakken hvorfor de tror kundene velger akkurat dette kaffestedet.

– Vi vil også være et 3. hjem. Et sted mellom jobb og hjem. Derfor er skal dette være en god plass og være. Samtidig får vi jo navnene på kundene, så vi får god tone med dem som går her ofte!

Steam Kaffebar Stavanger

Hvor: Klubbgata 5, Stavanger.

Stella Marie Brevik

I 12 år har Steam Kaffebar bodd i klubbgata. Assisterende butikksjef, Eirin Larsen, er glad for at kaffebaren oppfattes som et samlingspunkt for både gamle og nye byaser. Hun mener stedets atmosfære er unik:

– Møbler, lys og musikk – vi har jobbet med å få på plass en god atmosfære, sier Larsen.

Etter 12 år i byen har stedet opparbeidet seg sin del av stamkunder også.

– Vi er på fornavn med mange, møter dem med et smil og spør hvordan det går med barnebarna, for eksempel, forteller Larsen. – Vi føler vi er med på å skape et samlingspunkt både for stamgjester og turister som besøker byen. Kaffebaren kan være turistenes første møte med byen, derfor jobber vi hardt for at de skal føle på samme mottagelse som stamgjestene våre får.

Her kan du stemme:

Det er mulig å stemme frem til onsdag 3. desember, klokken 10.00.

