Dette ser studentene fram til på Fadderfestivalen

– Jeg kjente ingen da jeg kom hit. Alt er nytt, jeg har aldri vært i Stavanger før, sier Camilla Aalvik (19).

Hun kommer fra Hardanger og skal begynne på en bachelorutdanning i sykepleie. Studiestart tar til for alvor neste mandag, men først venter fadderuka.

Uka før timeplanen fylles av forelesninger blir ofte sett på en eneste stor festuke. Det er derimot ingen av studentene som Byas snakker med denne mandagen som trekker fram festen og alkoholen som det viktigste påskuddet for å få med seg fadderuka.

– Vi vil bruke uka til å bli kjent med folk og byen, sier Malin Fjeldstad (19).

– Ja, og studentmiljøet vi skal være en del av, skyter Karoline Drengenes (18) inn.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Vått og grått

Det var en noe kjølig og regnfull opplevelse å være med på starten av Fadderfestivalen 2019.

Mens de fleste benkene sto tomme da det offisielle programmet ble gjennomført på hovedscenen, hadde valgte de fleste studentene på området å stå i kø utenfor Studentenes Hus.

Målet var å skaffe seg en t-skjorte, selve inngangsbilletten til festivalen og beviset på at man er en del av festivalen.

– Jeg får takke Clas Ohlson, sier Sindre Elias Bostad, og napper litt i den gjennomsiktige regnponchoen.

Han kommer fra Trondheim og skal ta et årsstudium i nordisk språk og litteratur.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er kjipt å stå i kø i over en time for å få seg en t-skjorte, men det blir nok bedre. Arrangementet virker veldig kjekt, så blir det moro å bli kjent med nye folk, sier Bostad.

Ved siden av ham står Bjørn Henrik Bastiansen (28). Opprinnelig studerer han engelsk, men nå skal 28-åringen ta et ekstra fag. Det falt på nordisk, og plutselig hadde Bostad fått en ny studiekompis.

– Selv om han er fadderbarn, så ser jeg på ham som fadderen min, sier trønderen og ler.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

En god start

I fjor deltok 3399 studenter på Fadderfestivalen. Faddersjef Christian Hjelle forteller at det er for tidlig å si om det blir flere eller færre deltakere i år.

– Men prognosene er gode, så får vi telle opp når festivalen er over, sier han til Byas, like etter at han åpnet festivalen fra scenen i fadderlandsbyen.

– Hva håper du studentene får ut av fadderuka?

– Jeg håper de får med seg mesteparten av det vi tilbyr av arrangementer og konferanser her på campus. I tillegg håper jeg at de klarer å knytte mange nye bekjentskaper, slik at de har gode kontakter når studiene begynner neste uke, sier faddersjefen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fadder-ansvar

Flere hadde tatt oppfordringen til Hjelle på forskudd. Ved et langbord under et telt i fadderlandsbyen, noen få meter unna pøsregnet på utsiden, hadde seks lektorstudenter samlet seg.

For noen er dette tredje året ved UiS, for noen andre er det første møtet med universitetslivet i Stavanger.

– Jeg håper at jeg kan bli kjent med mange nye folk. Dette er medstudenter jeg skal studere med i flere år, sier Audun Boge (25).

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fadderne rundt bordet husker selv hvordan det var å komme opp på universitetet på «første skoledag». Derfor kjenner de også på et ansvar før festivalen.

– Det er viktig at vi får dem til å føle seg inkludert, Lone Hovland (21).

– Så legger vi til rette for at de blir bedre kjent med hverandre. Jeg vet selv hvor viktig det var at vi hadde noen personer vi kunne gå til som kunne svare på det vi lurte på da vi var nye, sier fadder Liva Vangen (22).