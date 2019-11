Surt og kaldt på Vestlandet? Disse tre drar til det kaldeste og mest forblåste stedet på jorda.

Om et par uker blir mye snudd på hodet for trioen fra Rogaland. Da starter en helt ny arbeidshverdag 14.500 kilometer unna på forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Verdensdelen er det kaldeste, mest forblåste og tørreste området på jorda. Her skal gruppa bo sammen med tre andre personer i over et år.

– Det vanskeligste blir nok å få snaps fra Gladmaten, eller videoer fra stemningen på Beverly 17. mai, sier Aleksander Tvedt Johannessen til latter fra de andre i gjengen.

– Ja, da er det mørketid og vinter hos oss, legger Roald Klingsheim til.

(Det er ganske nøyaktig 14.583 kilometer i luftlinje mellom Troll-stasjonen og en eventuell 17. mai feiring på Beverly i Vågen. Den dagsturen blir i overkant lang...)

Ni måneder med vinter

Troll er en forskningsstasjon som ligger 235 kilometer fra kysten, i Jutulsessen i Dronning Maud Land. Om sommeren huser basen rundt 40 personer, men når den antarktiske vinteren melder sin ankomst, drar de aller fleste hjem igjen.

Det er da den virkelige jobben begynner for våre gutter.

– Vi skal sørge for drift og vedlikehold mens alle andre er borte, forklarer Klingsheim, som har rollen som forskningstekniker.

Fakta: Fakta om Troll og Dronning Maud Land * Den norske forskningsstasjonen Troll på Dronning Maud Land i Antarktis ble etablert i 1989– 90. Den ligger 1.270 meter over havet og 23 mil fra kysten. Troll ble helårsstasjon i 2005. I nærheten ligger Troll Airfield, en flystripe lang nok til å ta ned en jumbojet. * Dronning Maud Land ble annektert av Norge 14. januar 1939 og utgjør sammen med Bouvetøya og Peter I Øy Norges tre biland i Antarktis og Subantarktis. Landområdet utgjør om lag en seksdel av Antarktis og er nesten sju ganger større en det norske fastlandet. * Formålet med annekteringen var først og fremst å sikre interessene til norsk hvalfangstnæring. * Store deler av Dronning Maud Land er dekket av is som strekker seg ut i havet og danner en nesten sammenhengende 30 meter høy vegg. Ilandsetting fra skip er bare mulig et fåtall steder. Kilde: NTB

Med seg på laget får han Johannessen som rørlegger og Alexander Sola som er elektriker. I tillegg blir en lege, kokk og mekaniker med på reisen.

I vinterens ni måneder, som strekker seg fra mars til november, vil disse seks være de eneste som oppholder seg på stasjonen.

– Det er helt klart en psykisk utfordring. Vi er nødt til å komme godt overens. Vi er så godt som låst inne i en brakke i et isøde for det meste av tiden, sier Alexander Sola.

Privat

Teambuilding i brennende fly

Derfor har det vært viktig for Norsk Polarinstitutt, som har ansatt de nye «overvintrerne», å få dem til å bli en god og sammensveiset gjeng. Alle seks møtte hverandre for første gang på Svalbard i slutten av august.

– Her fikk vi opplæring i det meste vi må kunne før vi drar, men i bunn og grunn var det også en lang og stor teambuilding-øvelse, forteller Sola.

I arktiske forhold ble de nyansatte drillet i flyplassdrift, førstehjelp, røykdykking, bre-redning og klatring.

– Du blir ganske sammensveiset når du må redde noen ut av et brennende fly, sier Sola og humrer.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Det virker veldig spennende. Du får muligheten til å gjøre noe som du aldri ellers ville gjort, sier Klingsheim, og får flere nikk fra kameratene.

– Dette er en jobb som du aldri ville fått muligheten til å gjøre her hjemme, det er en opplevelse, legger Sola til.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sommer og 20 kuldegrader

Avreise er 13. november. Da går turen fra Stavanger, via Oslo til Las Palmas. Det blir derimot ingen strandferie, flyet skal kun fylle drivstoff før det bærer videre til Cape Town i Sør-Afrika.

– Da er pilotene pålagt hviletid, så setter vi kursen mot Troll en dag eller to senere, avhengig av værforholdene, sier Sola og legger til at den siste flyetappen er på fem timer.

Når gjengen kommer fram, er det sommer og midnattsol i Antraktis. Yr viser tross alt «bare» 15 til 20 kuldegrader i løpet av de neste dagene. Trioen kommer fram til at sommeren kan sammenlignes med en god, norsk påske.

Hvert år sender Norsk Polarinstitutt ned et nytt lag som skal overvintre på basen. Det betyr at det også nærmer seg hjemreise for andre.

– Jeg snakket med han som fyller den rollen jeg skal ha på Troll for ikke så lenge siden. Jeg sa at jeg gledet meg voldsomt, men han sa at han gledet seg enda mer enn meg til å komme hjem igjen, sier Sola og ler.

Husker du da dronningen fikk gjennomgå i Troll-vitsen til kongen?