Disse butikkene finner du bare i Stavanger og Sandnes Her er ni unike steder du kan lete etter klær og interiør. Publisert: 02. september 2020, 19:00

På jakt etter noe spesielt? Her er noen forslag til hvor du kan finne det! FOTO: Collage

Jo da, kjedebutikkene kan ha mye fint, de. Men vil du ha noe fra butikker du ikke finner andre steder, og som ikke alle andre har, bør du lese videre.

Her har vi nemlig funnet fram til noen mote - og interiørbutikker du bare finner i Stavanger og Sandnes.

Stavanger

Moderne Vintage

Hvor: Harald Hårfagres gate 9

– Nisjebutikker er kanskje litt kjekkere å gå inn i, det er spennende å se noe man ikke har sett før, tror daglig leder Svein Brunstad i Moderne Vintage.

En interesse for vintagemøbler og design gjorde at han åpnet butikken for to år siden.

– Jeg har alltid interessert meg for design, sier Svein Brunstad. Stavangermannen er utdannet grafisk designer, jobber som DJ og driver Moderne Vintage i Stavanger Øst. FOTO: Jan Inge Haga

Liker du lp-plater og interiørstilen som var svært populær på 50- og 60-tallet, er denne butikken i Stavanger Øst stedet å besøke. Her finner du møbler, tepper, brukskunst, kunst, belysning og plater.

– Vil man ha en by å gå i, må man bruke den, mener Brunstad.

Utenom åpningstid skaffer og fikser han møbler til butikken, i tillegg til å være DJ på byens utesteder. Du kan også levere inn dine vintage-møbler for en quickfix.

Alle varene på Moderne Vintage er nøye utvalgt av eieren, og møblene (de fleste norskproduserte) har blitt «shina» eller restaurert før de kommer ut i butikken. FOTO: Jan Inge Haga

Syvende himmel

Hvor: Øvre Holmegate 21

Denne fargerike kjolebutikken ligger passende nok i Fargegata, og er blitt kåret til #byasbeste sentrumsbutikk. Kunder har beskrevet det som et sukkertøy i byen. Her finner du kjoler i fleng (nye, og noen brukte), og merker som ingen andre butikker i Skandinavia har. I tillegg til kjoler, selger butikken stæsj og ting og tang, og ønsker å gi en følelse av å komme inn i noens stue.

Butikken er minst like fargerik inni som utenpå. FOTO: Jarle Aasland

Butikkeier Inger-Johanne Rodveldt har jobbet på Syvende himmel i tolv år. FOTO: Ragnhild Sofie Selstø

Kant

Hvor: Øvre Holmegate 9

I et lokale litt lenger nede i gata står en ørn står i vinduet, mens eierens tipp-tipp-oldeforeldre (eller noe sånt) er innrammet og hengt opp. Men ikke la deg lure - det er faktisk egendesignede klær, kopper og sølvtøy som selges her.

Egentlig skulle Kant bare være en pop-up-butikk, men holder det gående på femte året. Klærne designes og silketrykkes i butikken, og all inspirasjon er hentet fra Jæren. Eieren elsker å surfe på jærstrendene, og kundene kan bli møtt med beskjed om at han er i butikken en time senere enn ordinær åpningstid hvis bølgene er bra.

Lokalene hadde stått tomme i ti år før Frode Goa for snart fem år siden startet Kant-butikken. FOTO: Janne Håland

Lokalene hadde stått tomme i ti år før Kant ble startet for fem år siden. FOTO: Jarle Aasland

Fretex

Hvor: Breigata 20

Ja da, Fretex finnes mange steder - men ingen av dem er jo like! Her er det mulig å kjøpe brukte klær til en rimelig penge. Bra for lommeboka og miljøet! Butikken i Stavanger har dessuten en egen retro-avdeling. Du har tre etasjer å boltre deg på, og her kommer trofaste kunder med mat og snacks til de ansatte.

Cathrine Dalglish på Fretex i Breigata kjenner kundene så godt at hun på forhånd vet hvilken kunde som kommer til å kjøpe en spesiell vare. FOTO: Janne Håland

Bazaar

Hvor: Hospitalsgata 6

Vil du unne deg litt luksusfølelse, er kanskje dette butikken for deg. Bazaar har valgt å ta inn nye, andre merker enn mange andre. De har selv sagt at de vil tilby «deilige merker» og tilføre noe nytt og spennende til byen. En annen spesiell ting med denne butikken, er eierens hund, som stadig er med på jobb!

På Bazaar treffer du gjerne også på eierens hund! FOTO: Janne Håland

Sandnes

Velvet

Hvor: Langgata 23

Møbel- og klesbutikken omtaler seg selv som «ikke helt A4», og selger en miks av vintageklær og nytt tøy, vesker, sko og interiør. Møblene som er for salg, er for det meste brukt, og restaurert av eieren. Her loves det noe for både menn og kvinner.

En butikk som ifølge eieren ikke er helt A4. FOTO: Jarle Aasland

Hilde Gunn Sagland driver Velvet i Langgata i Sandnes. FOTO: Jan Inge Haga

Villa Rosa

Hvor: Langgata 36, Sandnes.

Her finner du eksklusive merker i klær og sko. Mye er norsk og skandinavisk design. Kunder skryter av god service, og eieren har sagt at de ansatte elsker å hjelpe.

Den 400 kvadratmeter store butikken har også alltid en billigkrok!

Villa Rosa i Sandnes kan by på eksklusive merker i klær og sko! FOTO: Jarle Aasland

Skjult

Hvor: Langgata 67

Du gjettet kanskje at denne butikken ligger litt skjult til. Eierne satset nemlig på et nokså dødt sted i byen for fem år siden, i enden av byens hovedhandlegate. De ønsker også å skille seg ut på andre måter.

Selv skryter butikken av et godt utvalg merker og en god atmosfære, hvor folk skal kunne slappe av. I tillegg til klær selges det såper, lys, sko og vesker.

Har du bil, er det også gratis kundeparkering her!

Skjult ligger litt skjult til. FOTO: Jarle Aasland

Rostrup kaffi & litt te

Hvor: Langgata 18

Okei, ikke helt interiør - men kaffe (og te) er i alle fall noe man bør ha i huset! Denne spesialforretningen bruker kaffekverner fra 1936 (!) og selger også bryggeutstyr, sjokolade og annen snacks. Mange av produktene er også økologiske.

Kaffe må man ha! FOTO: Jarle Aasland

