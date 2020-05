Aktuelt Aktiv ferie Sydentur og festivaler avlyst. Dette kan du finne på i sommer! Stengte grenser, sosial distansering, og avlyste sommerferie planer. Heldigvis bor vi i et naturskjønt land! Her er 5 tips for å gjøre sommeren minnerik. Publisert: 17. mai 2020, 19:00 Lone Sætre Journalist

Fjell, turkise strender, og nordlys... Norge har mer å by på enn du kanskje tror! FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

I år blir sommeren annerledes for alle. Late stranddager på Mallorca, og kald pils servert med internasjonale artister på Utopia er avlyst.

Men ommeren kommer likevel, så hvorfor ikke nyte den fineste tiden i året på en litt annerledes måte enn planlagt?

Helene Seglem markeds- og kommunikasjons sjef for Stavanger Turistforening forteller at det er mange flotte plasser å se i Norge - i helt trygge omgivelser.

– Det er viktig at folk tar hensyn når de i sommer legger ut på norgesferie. Vi stoler på at folk holder seg hjemme dersom de føler seg syke. Følger du smittevernseglene, skal dette gå helt fint, sier Seglem.

Her er fem tips for å unngå «Kikker du fortsatt?» og refleksjonen av speilbildet ditt i skjermen etter å ha brukt timevis på Netflix.

#1. Lær deg å surfe

Du trenger ikke dra til Australia for å leve ut surfedrømmen. I Rogaland er vi så heldige å ha tilgang til noen av landets flotteste surfestrender. Hvis du ikke har prøvd å surfe før, eller ønsker å bli skikkelig god, er dette virkelig sommeren for det.

Turistforeningen arrangerer surfecamp 18- 21 juni i samarbeid med «Surfschool» som står for instruksjon og utstyr.

Strendene langs Jæren byr på unike surfemuligheter. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Overnatt i campinghytter og lær deg å surfe, samtidig som du møter nye mennesker.

Ellers er «Surfschool» lastebilen med utleie av fullt utstyr, pluss mulighet for bestilling av kurs ofte å se på de forskjellige strendene langs Jæren.

#2. Dra på hytta

Nå som hytteforbudet er opphevet, er det bare å pakke sekken å komme seg ut på tur. Om du er så heldig å ha egen hytte er dette en fin mulighet å komme seg ut i naturen. Nei? Da finnes det andre alternativer.

I slutten av april åpnet Turistforeningen opp for hyttebesøk, og Seglem forteller at det finnes både betjente og ubetjente hytter i hele Rogaland. Turistforeningen arrangerer også flere fellesturer med turledere.

– Lysefjorden turisthytte, Stranddalen turisthytte, og Haukeliseter fjellstue er alle betjente hytter og tilbyr unike hytteopphold med flotte rom og hjemmelaget mat, sier hun.

Av ubetjente hytter som kan leies helt for deg selv, finnes for eksempel skjærgårdshytta Nodhagen ved Bersagel, Fjøløy og Gaudland.

– Her kan du senke skuldrene, kjenne på stillheten og nyte den vakre naturen, sier Seglem.

Hun legger til at det som er annerledes i år er at alle må forhåndsbestille.

– På grunn av smittevernhensyn må vi ha kontroll på hvem som bor på hyttene til enhver tid, og passe på at det ikke er for mange personer på hytta samtidig. Den norske Turistforening har utarbeidet en nasjonal smitteverninstruks som vi følger. Dette gjør at du kan være sikker på at ferieoppholdet ditt på STF-hyttene er trygt, sier Seglem.

#3. Roadtrip gjennom Norge i klassiske vaner

I år er virkelig tiden for å være turist i eget land. Lei deg en van sammen med venner eller familie, og opplev alle de kule stedene Norge har å by på. Følg for eksempel «Kystens riksvei» langs sørlandet, eller oppsøk unik natur i Lofoten. Opplev irrgrønne fjellsider, turkist hav, og en sol som aldri går ned!

Sett av et par uker, bo i bilen og opplev norsk natur på sitt beste. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Har du litt lite penger i år, er det fullt mulig å gjøre om bilen du allerede har til et koselig overnattingssted. Legg ned setene, og ta med en overmadrass, dyne og pute så har du allerede kommet langt.

#4. Øyhopping

Øyhopping er ikke bare en aktivitet for tropiske farvann - landet vårt har mye å by på der også. Drar du langt nok vil du kunne oppleve krystallblått hav, og natur du ikke har sett maken til.

Ikke bare greske øyer byr på turkisfarget hav. Hopp fra øy til øy langs Helgelandskysten. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Helgelandskysten i Nordland kan være en spennende mulighet! I sommer er det utvidede hurtigbåtruter, og du kan ha med deg både sykkel og kajakk.

Trives du i nærområdet er det fullt mulig å dra på øyhopping også i Stavanger. Ta for eksempel rutebåten tur-retur Stavanger-Lindøy-Langøy. Opplev flotte turområder, og besøk Ryfylkeøyene. Du vil kanskje bli overrasket over den unike naturen bare en båttur unna.

#5. Finn din indre fjellgeit

Visste du at Tom Cruise henger fra Preikestolen i filmen «Mission Impossible»? FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Er du en av dem som ennå ikke har besøkt Preikestolen? Pakk med niste og dra ut på tur sammen med gode venner. Unike turmuligheter venter deg. Preikestolen, Månafossen, og Trollpikken er bare en svipptur unna Stavanger og byr på flotte naturopplevelser.

Steinrøysen er over 10.000 år gammel, og danner flere «huler» en kan utforske. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Er du litt ekstra eventyrlysten kan du i Gjesdal og Bjerkreim i Rogaland oppleve Nord-Europas største steinrøys, skapt for 10.000 år siden, da isbreen smeltet bort fra Gloppedalen.

Gloppedalsura byr ikke bare på store stein. Nedenfor finner du en liten skjult strand med fine padlemuligheter. FOTO: Lone Sætre

Publisert: 17. mai 2020, 19:00