Emilie (19) fra Sandnes kjørte gjennom skogbrannene i Australia: – Flaksen var på vår side

På flyet ned til Oseania var Emilie Breivik Ihle innstilt på at de nå skulle kjøre oppover den berømte østkysten i Australia, omgitt av på vakker natur og frisk luft.

Lite visste 19-åringen da at de var på vei inn i et land i flammer.

– Det var helt grusomt å se alle ødeleggelsene, sier Emilie til Byas over en Skype-samtale.

Jentetur

Emilie er født og oppvokst i Sandnes, men nå befinner hun seg langt vekke fra vårt lille, kalde hjørne i Europa.

Sammen med to venninner har hun de siste ukene reist langs østkysten i et lite hus på fire hjul. Fra Melbourne i sør, til Cairns i nord.

På utsiden av de fire veggene har skogbrannen herjet vilt. Emilie sitter foran rattet med fokus på veien.

– Vi dro fra Norge den 15. desember, først da vi hadde vært her i tre uker begynte folk hjemme å forstå alvoret her nede, sier Emilie.

Livsviktig teknologi

Da de var på vei ut av den første byen, mottok de en melding om at det var for seint å evakuere om de befant seg i Melbourne. Alle veiene var stengt.

Heldigvis hadde jentene kommet seg ut av byen i tide.

– Da tenkte jeg bare; takk Gud for at vi kom oss unna dagen før. Vi hadde ingen anelse om at brannen kunne bli så ille, flaksen var virkelig på vår side, sier Emilie.

Venninne Mariell Bratthammer Heien (19) og Eline Gjerdevik (19) fra Norheim i Karmøy fulgte enda mer med på telefonene enn vanlig. Ikke bare fordi de ville, men fordi de måtte.

Appen Fires Near Me informerte dem om hvilke veier som var trygge og hvor utbredt brannene er.

Hun forteller at da de la ut på den siste strekningen så de på appen at det var ti områder med skogbrann rundt dem og 179 branner lenger sør: Sikten er forferdelig, og Emilie skulle virkelig ønske at det bare var en tykk tåke som lå foran henne, ikke et ondskapsfullt teppe av giftig røyk.

– Det skumle var at det stadig dukket opp nye flammer på kartet, vi måtte hele tiden finne en ny vei.

Redselen tok overhånd

Emilie forteller at på et tidspunkt tok psyken og redselen overhånd.

– Sydney er blitt evakuert nå, venner vi har fått der har fortalt at det er totalt krise. De vet ikke hva de skal gjøre og sitter egentlig bare og venter på at det skal brenne ned rundt dem.

Kjørende langs den røyklagte veien har jentene flere ganger sett mennesker som slenger alt de eier inn i bilen, bare lukker husdøra - uten å ta seg bryet med å låse - og flykter mot nord.

– Det er umulig for mennesker utenfor landet å forstå hvor ille det faktisk er og har vært her. Denne opplevelsen har virkelig fått meg til å innse at man bokstavelig talt må være i faresonen for å forstå.

Står sammen

– Hva slags inntrykk har du fått av det australske samfunnet?

– Australske mennesker er de hyggeligste du finner. Vi får hjelp overalt, dette er virkelig et land med innbyggere som står sammen.

Emilie forteller at det verste med hele opplevelsen har vært alle dyrene.

– Det er helt grusomt å se koala etter koala bli båret ut av flammene.

Hun forteller at brannvesenet i Australia står på, men at det ikke er nok.

– I hvert fall ikke samtidig som landet har en statsminister som stikker av til Hawaii.

Da to brannmenn mistet livet under et forsøk på å temme brannen, satt statsministeren og familien på et fly til Hawaii. Etter ekstremt mye kritikk, returnerte han til Australia, skriver NRK.

Nytt perspektiv

Jentene har kjørt igjennom et landskap av svarte trestubber og dyr som ligger langs veiene. Det ser ut som at de sover, men den tykke røyken har tatt pusten fra dem for godt.

Denne opplevelsen har gitt jentene et nytt perspektiv på verden.

– Vi har lært mye de siste ukene, det å kjøre igjennom røyk i flere dager gjør noe med deg. Jeg husker godt da jeg fikk øye på den første brannen, da innså jeg hvor takknemlig jeg er for å bo i et så trygt land som Norge.

– Denne turen ble ikke akkurat sånn som vi så for oss, men er det en ting jeg aldri ville vært foruten, så er det alle de hyggelige menneskene vi har møtt.

Fått hjelp fra himmelen

Emilie forteller at flammene dessverre er langt ifra over og det stresser henne at mennesker begynner å tro at regnet skal fikse alt i Australia.

Seint tirsdag kveld la et kraftig regnvær seg over Melbourne. Regnet er ventet å nå deler av New South Wales og Victoria senere denne uken, skriver The Guardian.

Det er svært positivt for delene av landet regnet treffer. Nå gjenstår det å se om de resterende områdene er like heldige de neste dagene, for langtidsprognosene fra Australias meteorologiske institutt, varsler om at det vil være tørt vær i Øst-Australia frem til mars.

Brannmannskapene informerer om at bare en dose kraftig regn vil slukke de mange brannene og stoppe nye branner fra å utvikle seg, melder NRK.

Merkene som er igjen etter flammene er store. Den intense varmen har gjort det vanskelig for dyr å rømme. De som har klart å unnslippe har nå noen tøffe måneder i vente.

WWF skriver at forskere frykter det kan ta 100 år før skogene er tilbake. Grunnen til det er at frøene ikke overlever den intense varmen fra skogbrannen. Mangel på mat, ly og vann vil resulterer i at det blir enda vanskeligere for dyrene å overleve.

Brannen på Sola

Der Emilie og venninnene befinner seg nå er det knusktørt, og de kunne absolutt trengt litt av Stavanger-været. Folk har mistet eiendeler, hus og liv.

– Da jeg så hvor mye avisoppslag brannen på Sola fikk, der noen biler fikk gjennomgå, ble jeg sjokkert. Selvfølgelig forstår jeg at det er kjipt, men jeg har bare et helt nytt perspektiv på ting nå. For her sitter vi i et land med «bare» fem nye branner om dagen.

– Så da jeg hørte av en kompis at han er lei seg over at bilen brant opp på Sola, var jeg nødt til å be ham skjerpe seg.

Nå bærer turen videre til et land med tryggere omgivelser for jentene. Men denne måneden vil nok ikke forsvinne fra tankene deres med det første. Selv liggende på en solseng på Bali.