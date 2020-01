Disse Kolumbus-kundene får nå Kystbussen for en hundrelapp

Ungdomsbillett: Fra mandag 13. januar 2020 vil «Ungdomsbillett Kolumbus» være tilgjengelig som billettkategori i nettbutikken, og alle som ønsker å bruke ungdomsbillett fra Kolumbus ved reiser med Kystbussen må kjøpe billett til kr 75 i forkant av reisen til den avgangen og strekningen innen Rogaland som man vil reise på. Det vil fra denne datoen ikke lenger være mulig å betale for tilleggsbilletten om bord i bussen.

For å ha gyldig billett så skal det fremvises en gyldig Kolumbus ungdomsbillett i billettappen, samt billett fra Kystbussen. Aldersbevis for rett til ungdomsbillett må kunne fremvises.

30- og 365-dagersbillett: Fra 13. januar 2020 kan alle som har 30- eller 365-dagersbillett fra Kolumbus for sonene Nord-Jæren og Haugalandet eller flere, reise med Kystbussen for 100 kroner per tur. Avtalen gjelder for reiser i Rogaland og billett til Kystbussen må kjøpes via nett (billettkategori «Kolumbus Voksen»).

For å ha gyldig billett, skal det fremvises gyldig periodebillett fra Kolumbus i billettappen, samt billett fra Kystbussen til den avgangen og strekningen man reiser på.

Kilde: Kolumbus/Kystbussen