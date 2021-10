Aktuelt Gjenåpningen Har vært stengt i halvannet år: – Dette blir som en nyåpning for oss Flere barer satte omsetningsrekord sist helg. Old Irish Pub frykter likevel ikke at de er for sent ute til festen når utestedet åpner igjen fredag kveld. Oppdatert: 01. oktober 2021, 16:29 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved Old Irish Pub Stavanger Aram Al-Zohairy (t.v.) og norgessjef Simon Møller gleder seg til å ta imot gjester etter halvannet år med stengte dører.

– Jeg fikk gåsehud da jeg hørte at Norge skulle åpne opp igjen, sier daglig leder ved Old Irish Pub i Stavanger, Aram Al-Zohairy.

Dette var fredag forrige uke. Dagen etter feiret nordmenn over hele landet gjenåpningen. Utestedene var stappfulle, men ved Old Irish Pub i De røde sjøhus var det fortsatt stengt.

– Det var dessverre umulig for oss å åpne på så kort varsel, sier Al-Zohairy.

Nattklubben holdt åpent i sju måneder før den ble tvunget til å stenge. Klokka 20.00 fredag starter gjenåpningsfesten i De røde sjøhus.

Derfor var det stengt

Dagen før gjenåpningen sto utestedet uten vaktlister, varer eller nok ansatte.

Old Irish Pub i Stavanger er kjedens største utested i Norge. Her er det plass til 1000 gjester. Det tar tid å få en så stor maskin til å svive igjen.

Det er nettopp størrelsen som er årsaken til at Old Irish Pub har valgt å holde stengt gjennom hele pandemien.

– Vi ønsker å tilby fest fra man kommer inn døra. Den atmosfæren får du ikke i et lokale som dette når vi kun kan slippe inn et begrenset antall personer og alle må sitte ved bordene sine, sier norgessjef i Old Irish Pub, Simon Møller.

Han forteller at selskapets sju andre utesteder i Norge har holdt åpent, så lenge lokale og nasjonale tiltak har tillatt det.

– Derfor kunne også disse stedene åpne igjen på kort varsel lørdag, men vi trengte mer tid for å kunne tilby et godt tilbud her i Stavanger, fortsetter Møller.

Samtlige barer i Fargegata satte omsetningsrekord etter gjenåpningsfesten sist helg.

Omsetningsrekorder

Samtlige utesteder i Fargegata forteller om rekordomsetning sist helg.

Ved utestedet Hanekam endte omsetningen på 260.000 kroner lørdag.

– Den dagen var det ikke omsetningen vi tenkte på. Da var det en euforisk stemning, mye kjærlighet og glede. Men tallene var helt klart en god kur for hangoveren dagen etter, sier Tom Ur Kjørsvik ved Hanekam.

Byas har snakket med innehaverne bak Cirkus, Bøker & Børst, Finkel og Fri Bar. Alle stedene satte ny omsetningsrekord, men ingen ønsker å oppgi nøyaktige tall.

Flere av rekordene ble sist satt under Gladmat i 2019.

– Rekord er fint, men det er 365 dager i løpet av et år. Det er viktigere å selge godt jevnt over, så jeg kommer ikke til å kjøpe ny bil ennå, spøker daglig leder ved Cirkus, Kristoffer Hansen.

– Hvordan blir helgene framover?

– Jeg tror ikke det blir like vilt som mange skal ha det til, men jeg har tatt mye feil før, altså, sier Hansen.

Fem paller med drikkevarer skal pakkes ut før gjenåpningen fredag kveld. I tillegg har nattklubben fått levert 3000 liter med Carlsberg-øl.

Tusenvis av liter med øl

Al-Zohairy ved Old Irish Pub er ikke bitter for at utestedet ikke rakk å bli med på den store festen sist helg.

– Vi frykter ikke at vi er for sent ute. Jeg tror fortsatt mange er leie av å sitte inne om helgene, men vi er spente på hvor mange som kommer. Noen har kanskje endret vanene sine i løpet av pandemien, sier han.

Siden nyheten om gjenåpningen sist uke, har både Møller og Al-Zohairy jobbet på spreng for å gjøre alt klart til helgas festligheter.

Nattklubben har fått levert 3000 liter Carlsberg. Foran baren i underetasjen står fem paller med ulike drikkevarer.

Rundt 15 medarbeidere er tilbake fra permittering, men i løpet av uka har Al-Zohairy også sikret seg underskriften til 25 nye ansatte.

I forkant av nedstengningen hadde Old Irish Pub vært åpent i sju måneder. Så stengte dørene i halvannet år.

Derfor blir denne fredagen ekstra spesiell.

– Dette blir som en nyåpning for oss, sier Møller.

Publisert: 01. oktober 2021, 16:00 Oppdatert: 01. oktober 2021, 16:29