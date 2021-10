Aktuelt Nord-Jæren Har flyttet over gata: Slik blir nye Mano Pizza Den populære pizzarestauranten åpner dørene igjen på lørdag. Da med dobbelt så mange sitteplasser - og en cocktailbar. Publisert: 01. oktober 2021, 12:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Restaurantsjef ved Mano Pizza, Aleksandar Vujić, forteller at Mano mer enn dobbelt så mye plass på andre siden av gata.

I rundt en uke har Mano jobbet med flyttingen fra Pedersgata 8 til Pedersgata 9.

Det tar deg rundt 10 sekunder å gå fra den ene adressen til den andre, likevel har det vært en omstendelig jobb.

En egen tekniker fra Italia måtte flys inn for å hjelpe til med å flytte den store pizzaovnen. En jobb Mano først kunne ta fatt på etter tre dager.

Først da var ovnen kald nok.

– Da skrudde vi den fra hverandre og bar den over, bit for bit. Nå er ovnen satt sammen igjen og vi holder på å varme den opp. Det tar også tre dager. Skrur vi varmen på full guffe med en gang, kan ovnen rett og slett bli ødelagt, forklarer restaurantsjef Aleksandar Vujić.

Mano går fra 19 til rundt 55 sitteplasser. Restauranten er imidlertid forbeholdt håndverkerne enn så lenge.

Mer plass

Målet var at pizzarestauranten kunne åpne allerede fredag, men det ble for optimistisk. Nå er åpningsdagen forskjøvet til lørdag i stedet for.

Når Byas er på besøk torsdag formiddag, er vinduer og gulv fortsatt dekket av plast. Håndverkerne jobber på spreng.

Men som vi har lært under pandemien: Alt blir bra.

– Vi er allerede veldig fornøyd med lokalet. Alt fra ventilasjon til gassanlegg er skreddersydd for oss. Også har vi veldig god plass, sier Vujić med et glis.

LES MER: Nå åpner det første av tre spisesteder i dette nybygget

LES MER: Nytt sushisted tar over lokalene til Mano

Han har jobbet ved Mano siden oppstarten i februar 2019. De ekstra sitteplassene kommer svært godt med, forklarer restaurantsjefen.

– Flere av kundene våre ønsker å sitte inne og spise. Her får vi ca 55 sitteplasser, en betydelig oppgradering fra de 19 plassene - eller 12 under korona - som vi hadde i det gamle lokalet, forteller Vujić.

Pizzaovnen har naturligvis blitt med på flyttelasset. Den måtte stå avskrudd i tre dager før den var kald nok til å demonteres. Fremst i bildet er disken som skal fungere som Manos nye bar.

Vil utvide

Det var nettopp den store plassen som gjorde at daglig leder Stian Sonerud tente på ideen om å bytte lokale.

– Da muligheten dukket opp, syntes vi det var midt i blinken. Vi flytter heldigvis ikke langt, fordi vi er veldig fornøyde med å være i Pedersgata, sier Sonerud.

LES MER: Dette ble løsningen under pandemien, men ikke alle utestedene vil fortsette med tilbudet

LES MER: Pedersgatas første kaffebar: Vil samle hele verden på åtte kvadratmeter

Mano har i dag to utsalgssteder, i Oslo og Stavanger. Selskapets tredje filial skal også åpne i hovedstaden, men Sonerud sier at Mano er på jakt etter et nytt lokale på Nord-Jæren.

– Hvis vi finner noe vi mener passer, så kan det godt være at vi åpner et nytt sted i regionen. Det kan for eksempel være i Sandnes, Sola eller Randaberg. Det finnes flere muligheter. Vi føler at Stavanger-området tåler en Mano til, sier Sonerud.

Det er ikke langt fra Pedersgata 8 til Pedersgata 9. Den rosa døra til venstre er inngangen til Manos gamle lokaler. Til høyre i bildet ser du den nye inngangsdøra.

Cocktails

Restaurantsjef Vujić forteller at det er lokalet som er det nye og store. Kundene vil i stor grad kjenne seg igjen.

Pizzamenyen forblir den samme og den karakteristiske rosa Mano-fargen går igjen både ute og inne.

Men noe nytt er det.

– Vi har fått cocktails. Derfor har vi satt opp en disk som vil fungere som bar. Så kan folk komme innom for en drink, sier Vujić og legger til at det ikke er spiseplikt.

Publisert: 01. oktober 2021, 12:30