Second Hand Snart åpner en ny second hand-butikk her Uff-butikken i Stavanger blir den tredje utenfor Oslo. Målet er å åpne i starten av november. Publisert: 06. oktober 2021, 18:00

Uff åpner i Nygata, i Nilles tidligere lokaler.

Fortsatt henger et Nille-skilt på veggen i Nygata 6, ellers er lokalet tomt.

– Vi hørte at Nille var her i 20 år. Det er bra, for det viser at det er et område som fungerer, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig Sara Bjareng i Uff.

Uff er en second hand-butikk med klær og tilbehør. Frem til februar i år har de bare hatt butikker i Oslo. Målet er å åpne butikken i Stavanger 6. november. Først må lokalet pusses opp, og det skal også ansettes folk til å jobbe i butikken.

– Jeg håper vi blir ferdige til det, men vi får se når det nærmer seg, sier Bjareng.

– Pent og ekslusivt

Hun tror å ha nabobutikker som Levis og Ganni er bra.

– Gata her er midt i blinken. Vi har mange unge kunder, og de som handler i disse butikkene, kommer ofte til oss også, sier hun.

På gulvet ligger metermål og fargeprøver.

– Vi vil at det skal bli pent og eksklusivt. Hver butikk har sitt eget konsept, sier hun.

Kjeden tar ikke inn klær fra kleskjeder Bjareng omtaler som «fast fashion».

– Her skal folk finne brukte klær av god kvalitet som er tidsriktige eller vintage. Man skal ikke måtte velge mellom å være bærekraftig eller stilig, sier Bjareng.

Tidligere i år åpnet Uff butikk på Hamar og i Trondhjem. Her er lokalene på Hamar.

Ny status

Hun har merket en sterk økning i interessen for gjenbruk siden hun begynte i Uff for fem år siden.

– Det var et eller annet som skjedde mellom 2016 og 2018. Da begynte kundene å strømme inn. Jeg tror second hand har fått en annen status, sier hun.

Overskuddet fra salget og klesinnsamling går til prosjekter innen helse, utdanning og jordbruk i Afrika og Asia.

– Rundt 30 millioner kroner i året går til disse prosjektene, sier Bjareng.

