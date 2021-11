Aktuelt byasbeste2021 Dette er vinneren av #byasbeste frisør Nå er stemmene talt opp, og dere har bestemt at InCut Design i Sandnes er #Byasbeste frisør! Sponset av: Publisert: 12. november 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

Tonje Thorstad Kildal

InCut Design er #Byasbeste frisør!

– Det er fantastisk, det er ikke forventet i det hele tatt. Jeg er veldig stolt og vil takke alle som har stemt på meg. Hver stemme betyr mye, sier daglig leder Magdalena Manczak.

Hun tror at kundenes trivsel er grunnen til at hun stakk av med seieren.

– Vi gjør alt for at folk skal føle at det er behagelig å komme hit, og at de føler seg trygge på det vi gjør.

Hun tror også at kundene kan føle seg som familie når de kommer til salongen.

– Jeg snakket med en kunde nettopp som sa at han følte jeg hadde kjent han i mange år hver gang han kommer hit, så de føler seg som familie.

Manczak synes det er fantastisk å vinne.

Åpnet under pandemien

Manczak har jobbet som frisør i mange år, men åpnet salongen i Langgata for bare knapt ett år siden.

– Det beste med å være frisør er at du gjør noe kreativt, det er en kreativ jobb. Du får nye utfordringer hver dag. Det å starte en salong har vært en drøm lenge.

Til tross for omstendighetene med at hun åpnet midt under pandemien, synes hun at året har gått over all forventning.

– Det har vært både vanskelig og skummelt. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, men det har gått bedre enn jeg trodde.

Hun har også merket forskjell fra da hun åpnet i fjor sommer til nå.

– Vi har mye flere kunder nå enn det vi hadde da, så det er litt mer travelt i salongen.

Manczak har drevet frisørsalongen i litt over ett år.

Bare to ansatte

Salongen har bare to ansatte, Manczak selv og en frisør.

– Det går veldig bra, han tar seg av herrer og barbering, så tar jeg meg av alt annet som klipp, farge og bryn.

Hun trekker frem herreklippen som en av tingene de skiller seg ut med.

– Vi har mest menn her, og det er vi veldig gode på. Det går mye herreklipp, fades, trimming av skjegg og til og med trimming av nesehår.

Foreløpig har de ingen konkrete planer om å utvide.

– Det er nok å gjøre nå, så jeg tror jeg kommer til å holde meg her. Men det kan hende jeg kommer til å utvide med flere behandlinger etter hvert.

