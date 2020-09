Aktuelt Alkohol Utelivsbransjen er lettet og glad for at skjenkeforbud oppheves Regjeringen velger å skrote det nasjonale skjenkeforbudet. Bransjen jubler, men smittevernoverleg er skeptisk. Publisert: 30. september 2020, 15:17 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Gjestene forsvant raskt fra utestedene da klokka passerte midnatt 9. august. Siden da har det vært ulovlig å skjenke alkohol etter midnatt. Den 12. oktober oppheves det nasjonale forbudet, så lenge kommunene tillater det. FOTO: Fredrik Refvem

– Det var en gledelig nyhet. Det har vært en rolig og begredelig høst, sier daglig leder ved Checkpoint Charlie, Martin Langlie.

Han har nettopp fått høre at regjeringen velger å lette på flere koronarestriksjoner, deriblant nasjonal skjenkestopp ved midnatt.

– Jeg håper det fører til at flere vil bruke byen igjen, sier Langlie.

Glede, lettelse og enorme tap

På en pressekonferanse onsdag formiddag annonserte regjeringen at det nasjonale skjenkeforbudet ved midnatt oppheves 12. oktober. Skjenkeforbudet trådte i kraft 9. august.

– Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vi har mer kunnskap om koronapandemien. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt, sa statsminister Erna Solberg.

Tom Ur Kjørsvik ved Hanekam anslår at skjenkestoppen etter midnatt har ført til et omsetningstap på rundt 50.000 kroner i uka. FOTO: Jarle Aasland

Nyheten ble godt mottatt blant flere av byens utelivsaktører.

– Det er en glede. Vi har tapt enormt med penger etter at prime time forsvant. Det har vært tøft nok med de retningslinjene vi måtte følge fra før, sier Hanekam-gründer Tom Ur Kjørsvik.

– Det føltes godt, definitivt en lettelse, sier daglig leder i Kjelleren AS, selskapet bak utestedene Hexagon, Champs, Gossip og Stavanger Underground, Tina Hinberg Alexandersen.

– Aktuelt med innstramminger

Likevel må utestedene være forsiktige med å juble for tidlig. I skrivet fra regjeringen står det nemlig at:

«Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det».

– Jeg synes lettelsene kommer litt tidlig, i alle fall når det kommer til større arrangementer, kanskje også åpningstidene til utestedene, sier smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen.

Smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen. Slik som situasjonen er nå, mener han det er mer aktuelt med innstramminger enn lettelser. FOTO: Jon Ingemundsen

Han understreker at lettelser i koronarestriksjonene kan funke flere steder i landet, men i områder hvor det fortsatt er en del smitte, må kommunene være forsiktige.

I Stavanger har det ifølge Aftenbladets oversikt blitt registrert åtte smittetilfeller de siste fem dagene. Tre av disse har ukjent smittekilde.

– Slik som situasjonen er i Stavanger nå, så er det mer aktuelt med innstramminger enn lettelser, sier Johannessen.

Martin Lund Langlie ved Checkpoint Charlie mener det er bedre at folk fester under kontrollerte former på utestedene, i stedet for å dra på hjemmefester. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Vil unngå hjemmefestene

Utestedene mener derimot at tiden er overmoden for å la folk være på byen til etter midnatt.

– Det er forskjell på om folk samles i en toroms på Våland eller på et utested som tilbyr antibac, rengjør overflater og legger opp til at folk skal holde avstand, sier Langlie ved Checkpoint.

Han får støtte av bransjekollegene sine.

– Folk går ikke hjem og legger seg, men de går hjem til hverandre og fortsetter festen der. Jeg har hele tiden tenkt at det burde vært lengre åpningstider på byen, slik at folk kan være sammen i kontrollerte former, sier Kjørsvik ved Hanekam.

– Utestedene følger strenge regler. Folk skal føle seg trygge på byen, selv om smittetallene går opp, sier Alexandersen i Kjelleren AS.

Det er kommunestyret som må ta stilling til om Stavanger skal innføre ytterligere innstramminger. Smittevernoverlegen er kun en rådgivende stemme.

– Det at regjeringen åpner for lettelser betyr ikke nødvendigvis at det blir lettelser i områder som har smitte. Vi ønsker ikke å være strengere enn nødvendig, men vi er nødt til å gjøre det vi kan for å ha kontroll. De neste ukene blir avgjørende, sier Johannessen.

