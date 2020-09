Aktuelt butikk Ny designbutikk åpner i Kirkegata Things with a story (TWAS) tilbyr produkter innen kontortilbehør, velvære, interiør, mat og accessoirer. I tillegg ønsker de at de nye lokalene skal bli et møtested for gjestene. Publisert: 15. september 2020, 19:00 Ebba Schjølberg Eiring

Ken Bakke og Aud Helen Eike Erdal skal åpne egen butikk i de tidligere Lexington-lokalene i Kirkegata. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

16. september åpner TWAS i Kirkegata 29 (hvor denne pop up-butikken dukket opp i sommer).

Duoen lover en ny og spennende butikk i det nyoppussede lokalet, og håper de kan dele unike opplevelser og historier med alle besøkende.

– Vi gleder oss til å gi sentrum et nytt, kreativt og spennende tilskudd, forteller eierne av TWAS, Aud Helen Eike Erdal og Ken Bakke.

De møttes for fjorten år siden da de startet PlayDesign Studio - og helt siden den gang har de hatt en drøm om å åpne egen butikk.

– Da vi møttes ble vi sittende å snakke om drømmene våre. Nummer én var å starte et designbyrå, nummer to var å designe egne produkter, og nummer tre var å åpne en butikk, forteller Ken.

I vinter hadde TWAS en pop up-shop, som ble starten på butikkeventyret.

– Det gikk over all forventning, vi fikk så god respons! Det var veldig overveldende, og vi måtte nesten skru opp målene våre litt, sier Aud.

TWAS har fått mange fans med «Nestenbanning fra Stavanger», lokale uttrykk som de nå har trykket på takeaway-kopper. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

LES MER: Checkpoint Charlie: – Taper over 100.000 kroner i omsetning hver uke

Tilbake til det analoge

Tidligere har de ferske butikkeierne drevet nettbutikk, men aller helst ønsker de å være der kundene er.

– Vi lever i en travel, hektisk og digital verden - vår motivasjon er å ta tilbake det analoge. Selv om vi elsker digitale ting ønsker vi å inspirere til å ta en pause fra det digitale kjøret, sier Aud.

Da det ble bestemt at designerne skulle åpne butikk med fokus på papirprodukter, vekket det oppsikt hos andre.

– Folk reagerte på at vi skulle lage papirprodukter, men vi har veldig troen på det! sier Ken.

– Jeg tror man er mer kreativ når man ikke setter seg ned foran en datamaskin, men starter i en annen ende, skyter Aud inn.

TWAS satser på papirprodukter, og ønsker å inspirere til mer analogt arbeid. FOTO: PlayDesign Studio

Butikkdrømmen

Drømmen om egen butikk ble realisert fortere enn designer-duoen hadde sett for seg. Det gikk bare en måned fra de bestemte seg for å satse til de hadde lokalet i boks. For en måned siden begynte oppussingen, og for to uker siden flyttet designbyrået inn i 2. og 3. etasje.

– Jeg tror ikke noen av oss skjønner at dette skjer, det er litt uvirkelig, sier Aud om åpningen av butikken, som er onsdag 16. september.

Dagen før butikken skal åpne er det hektisk aktivitet utenfor butikklokalene. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Fra butikken i første etasje kan man se designerne som sitter og jobber, noe eierne er fornøyde med.

– Vi vil at dette skal være et levende hus, forklarer Aud, som håper at folk ønsker å benytte seg av sofagruppene i butikken for å ha møter eller sitte og skrive.

Møblene, fra Bolia, og er også til salgs.

– Derfor kommer interiøret til å skiftes ut etter hvert som det selges, men ikke på dagen da, ler Aud.

Selv om TWAS ikke er en kafé, selger de både varm drikke og bakevarer i butikken, noe de håper vil bidra til at folk ønsker å ta turen innom.

– Det blir en ny måte å jobbe på, sier Aud om det åpne kontorlandskapet hos TWAS. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring Vi vil at dette skal være et levende hus.

LES MER: Gant åpner butikk i Stavanger sentrum

Historiefortelling

Navnet, Things with a story, kommer av Aud og Ken’s ønske om å drive med historiefortelling gjennom design.

– Design må være forankret i noen visjoner og verdier for at det skal få en helhetlig effekt, forklarer Aud.

Hun legger til at det er viktig for dem at produktene de ikke lager selv, også kan formidle en historie.

Designerne som jobber i etasjene over får lage trykk til totebags og t-skjorter hver sin måned. – Månedens designer er sykkelentusiast, påpeker Ken, og viser fram en t-skjorte med et sykkelkjede formet som et hjerte. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

– Vi har hele tiden øynene åpne for norsk design, forteller Aud.

Duoen forklarer at de ønsker å hjelpe andre designere, og at TWAS-produkter også er å finne andre steder i Norge gjennom dette samarbeidet.

– Det er så mange historier vi vil heie på!

Også designerne i PlayDesign Studio som sitter i 2. og 3. etasje er med på historiefortellingen.

– De lager trykk til totebags og t-skjorter hver sin måned.

Publisert: 15. september 2020, 19:00