Aktuelt Universitetet i Stavanger UiS planlegger å åpne for fysisk undervisning UiS planlegger å åpne opp for fysisk undervisning i grupper på inntil 50 personer fra mandag 8. februar dersom smittetrykket ikke endrer seg drastisk. Publisert: 27. januar 2021, 15:18 Christine Andersen Johnsen

Fra mandag 8. februar kan flere studenter få fysisk undervisning ved UiS. De vil åpne for fysisk undervisning i grupper på inntil 50 personer dersom smittetrykket ikke endrer seg drastisk. FOTO: Jarle Aasland (arkivfoto)

Det skriver Universitetet i Stavanger (UiS) på sine nettsider onsdag ettermiddag.

Inntil nå har vårsemesteret ved UiS bestått av digital undervisning, foruten enkelte studentgrupper som fikk fysisk undervisning denne uka.

– I henhold til føringer fra nasjonale og lokale myndigheter vil ellers digital undervisning bli brukt der det er mulig. Alle planlagte arrangementer skal være digitale, og forelesninger og sammenkomster på flere enn 50 personer skal unngås, står det i meldingen til studentene.

De ansatte som har mulighet til det, skal fortsatt ha hjemmekontor.

Dette gjelder fram til smittetrykket endrer seg basert på nye vurderinger fra nasjonale og lokale myndigheter.

Oppfordrer til minst mulig opphold på campus

Videre takker universitetsledelsen studentene og de ansatte for tålmodigheten. De påpeker at UiS ikke er stengt, men at de oppfordrer til minst mulig opphold og ansamlinger på campus.

– Vi understreker at undervisning våren 2021 er tenkt gjennomført som en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus så snart smittesituasjonen tilsier det, står det i meldingen fra universitetet.

Begrenset tilgang til lesesaler og kantiner

Lesesaler vil som før årsskiftet være åpne med begrenset tilgang og kapasitet. Det samme gjelder for bibliotekene.

Kafé Optimisten i Kjølv Egelands hus er åpen mandag til fredag fra klokken 08:00 til 15:00. De andre kaféene er stengt inntil videre.

SiS Sportssenter er stengt etter at kommunene på Nord Jæren innførte nye lokale kororaregler som blant annet innebærer stenging av svømmehaller, treningssentre og idrettshaller.

Slik blir eksamen og praksis

Hovedregelen er at eksamen våren 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. Studenter kan finne mer informasjon på verktøyet Canvas.

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksis skal gjennomføres så langt det er mulig i denne perioden.

Anbefaler bruk av munnbind

UiS anbefaler bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde en avstand på minimum en meter. Ellers følges Folkehelseinstituttets råd om smittevern: hold én meters avstand til andre, vask hendene ofte og hold deg hjemme hvis du er syk.

UiS følger nasjonale og lokale råd og retningslinjer for drift og smittevern, og minner om at Stavanger kommune ber alle tilreisende fra Østlandet om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst.

Rådene fra kommunen er som følger:

Fraråder alle reiser til Østlandet som ikke er strengt nødvendige.

Oppfordrer alle som kommer tilbake til Rogaland om å være ekstra varsomme med hvor mange du omgås med.

Selv lette symptomer som nyoppstått hodepine, sår hals, neseforkjølelse, hoste eller feber må medføre at du tester deg og være i karantene inntil svar på testen foreligger.

Har du i løpet av de siste 10 dagene hatt nærkontakt med noen som har hatt opphold i en av disse kommunene, må en vise varsomhet, og ha lav terskel for å teste seg.

Publisert: 27. januar 2021, 15:18