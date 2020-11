Aktuelt Utelivsbransjen Reduserer åpningstidene på byen igjen: – Situasjonen er veldig alvorlig Regjeringen innfører ny nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Et nytt slag for en bransje som allerede ligger nede. Cirkus i Fargegata varsler permitteringer. Publisert: 05. november 2020, 12:08 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved Pjolter & Punsj, André Kvilhaug, mener at utelivsbransjen blir urettferdig hardt rammet. FOTO: Jan Inge Haga

– Situasjonen er veldig alvorlig. Det er mange som står på kanten av stupet nå, sier daglig leder ved Pjolter & Punsj i Stavanger sentrum og utestedet Gimlet, André Kvilhaug.

– Hvordan påvirker dette dere?

– Det er vi som må ta regningen. Jeg er tilhenger av å ha det forutsigbart, men det er umulig å budsjettere for noe slikt. Vi har heldigvis holdt pengene i firmaet, så vi har litt å gå på, sier Kvilhaug.

Trer i kraft lørdag

«Samlinger av mennesker, kombinert med alkohol, har vist seg å forårsake flere større smittehendelser. Dette bør nå unngås både av hensyn til de enkelte og av hensyn til kapasiteten i landets kommuner».

Sitatet er hentet fra et brev hvor Helsedirektoratet kommer med sine anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i landet.

Regjeringen har tatt rådene til følge. I Stortinget torsdag formiddag bekreftet statsminister Erna Solberg at det vil bli innført flere nye tiltak for å stoppe den økende smittetrenden, blant annet en ny nasjonal skjenkestopp ved midnatt.

Solberg opplyser at skjenkestoppen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 7. november. Da vil utestedene heller ikke få lov til å slippe inn nye gjester når klokka passerer 22.00.

Gjestene forsvant raskt fra utestedene da nasjonal skjenkestopp ble innført ved midnatt 9. august. Nå gjeninnføres tiltaket fra 7. november. FOTO: Fredrik Refvem

Skyter bransjen i beinet

Nasjonal skjenkestopp ved midnatt ble sist gjennomført fra 9. august til 12. oktober. Lettelsen var stor da forbudet ble opphevet, men gleden ble kortvarig.

Kvilhaug føler nå at regjeringen skyter utelivet i beinet, for så å be dem om å stå oppreist og gå videre. Bareieren mener det hadde vært bedre om utesteder ble pålagt å stenge, slik at de kan benytte seg av støtteordninger.

– Regjeringen sier at folk mister respekt for reglene etter noe i glasset, men folk har i mine øyne mistet respekten for smittevernreglene generelt, sier Kvilhaug som mener at bar- og restaurantbransjen har blitt enkle å ofre i desperate forsøk på å begrense smitten.

– Ta Stavanger da, for eksempel. Sett bort fra et smittetilfelle på Beverly og en person som stakk innom Martinique for noen uker siden, så har det ikke vært smitte ved noen av byens utesteder. Å stenge ned utelivet vil ikke redusere smitten her i byen, mener Kvilhaug.

Daglig leder ved Cirkus, Kristoffer Hansen, varsler permitteringer som følge av nye innstramminger. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Varsler permitteringer

Når Byas snakker med daglig leder ved Cirkus i Fargegata, Kristoffer Hansen, i 11.30-tiden onsdag formiddag, forteller han at han skal ha et møte med de ansatte klokka 12.

Da vil flere få permitteringsvarsel.

– Vi er nødt til å kutte ned på vaktene og ha færre folk på jobb, sier Hansen.

Hansen er oppgitt over tiltakene som kommer fra Oslo, og tydelig gjenspeiler hvor «makta ligger». Han skjønner lite av at Stavanger skal rammes like hardt.

På spørsmål om det ikke er naturlig og enklere å ha like regler over hele landet, peker Cirkus-eieren på soneinndelingen som regjeringen har gitt våre naboland.

– FHI klarer å se forskjell på områder i Sverige og Danmark, men ikke i Norge, svarer Hansen oppgitt.

Tom Boye åpner nattklubben Tom And Lello på Strandkaien denne uka. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tidligere denne uka omtalte Byas den nye nattklubben Tom And Lello som skal åpne på Strandkaien torsdag. Daglig leder Tom Boye tar de nye restriksjonene med fatning.

– Vi må bare tilpasse oss. Det viktigste er å legge til rette for at folk skal føle seg trygge. Vi frykter så klart at det vil være en oppblomstring av hjemmefester hvor det ikke vil være noen som følger at smittevernregler blir overholdt, sier han.

