Aktuelt Selvmord Hvert år ripper David opp i gamle sår. Det er det eneste som hjelper Han har mistet flere av sine nærmeste til selvmord. En usynlig sykdom han mener vi er nødt til å snakke mer om. Publisert: 26. februar 2021, 12:19 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

David Pickett kommer opprinnelig fra Los Angeles i USA, men flyttet til Norge og Stavanger i 2011. På bakgrunn av personlige erfaringer, startet han opp Suicide Fest fem år senere. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

– Jeg hadde selv en stemme i hodet mitt som ba meg om å gjøre det slutt. Så begynte jeg å gjøre ting som var viktige for meg, sier David Pickett.

Det viktigste han kunne gjøre var å akseptere at han slet. Å snakke med andre om problemene sine, men også være der for de som var i samme situasjon som ham.

Pickett stupte ned i problematikken med hodet først.

– Da forsvant stemmen i hodet mitt, sier han.

Suicide Fest

Han har tidligere fortalt om sitt over 20 år lange alkohol- og narkotikamisbruk til Byas.

Om de mørke og vonde tankene som han har klart å unnslippe, men hvor andre - deriblant tre av Picketts familiemedlemmer - ikke har klart å stå imot.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon begår en person selvmord hvert 40. sekund på verdensbasis. Det utgjør 800.000 personer hvert år.

Pickett ønsker å utgjøre en forskjell. I 2016 arrangerte han Suicide Fest for første gang. Fredag kveld klokka 21.00, er det duket utgave nummer fem.

– Det er utfordrende og givende å jobbe med dette. Hvert eneste år når vi ut til flere og flere. Det er viktig, for det er mange som sitter der ute alene og trenger all den støtten de kan få, sier Pickett.

Artist og komiker Jan Rune Holdhus opptrer på Suicide Fest. FOTO: Ida Høie

Humoren er viktig

Vanligvis er arrangementet live med publikum til stede. Det lot seg ikke gjøre i år på grunn av pandemien. Derfor er showet forhåndsinnspilt og vises på Tou Sessions Facebook-side.

Inntektene fra arrangementet går til Mental Helse Ungdom i Stavanger. Organisasjonen jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud for barn og unge opp til 30 år.

På programmet står blant annet stand up, konserter og en kunstutstilling. På et slikt arrangement er balansegangen utfordrende, mener komiker og artist Jan Rune Holdhus, som opptrer på kveldens Suicide Fest.

– Jeg var litt usikker på hva som var greit og ikke greit, men det som viste seg å være så fint var at det var en høy terskel for selvironi. Når du har det tungt og mørkt, er latteren ekstremt viktig, sier han.

Han har selv opplevd å miste noen til selvmord. Lysglimtet er at psykisk helse har kommet mer og mer på agendaen. Både politisk og i media.

– Ta historien til Ari Behn. Eller at det ikke bare er gull og grønne skoger selv om du vinner MGP. Du blir ikke lenger sett på som gal dersom du går til psykolog, du har bare innsett at du trenger hjelp, sier Holdhus.

Alt er ikke bare gull og grønne skoger, selv for de som vinner MGP, forteller Holdhus. Han viser til artisten Tix som den siste tiden har vært svært åpen om sine psykiske plager. FOTO: Julia Marie Naglestad / NRK

Flere vil åpne seg

Pickett mener også at psykisk helse har fått større oppmerksomhet med årene, likevel har vi fortsatt en lang vei å gå.

Suicide Fest har i løpet av de siste fire arrangementene bidratt til 50.000 kroner ekstra i kassa til Mental Helse Ungdom. Et arrangement som ripper opp i Picketts gamle sår, men som samtidig er til stor hjelp for ham og andre som sliter.

– Det er vanskelig å få folk til å snakke om noe de egentlig ikke vil snakke om. Likevel ser vi en tendens til at flere ønsker å åpne seg og at flere er villige til å lytte, sier Pickett.