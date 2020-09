Aktuelt Festival Ølfestivalen «What’s Brewing» i underskudd: – Godt øl er dyrt Alle billettene ble solgt ut i fjor. Likevel gikk What’s Brewing nesten 700.000 kroner i underskudd, forteller festivalarrangørene. Publisert: 04. september 2020, 19:00 Sindre Reinholt

Verdenseliten innenfor spesialøl kommer til Stavanger når What’s Brewing arrangeres: – Du kommer ikke hit for billig øl, og i hvert fall ikke om du tar turen fra utlandet, sier festivalarrangør Andreas Melvær. FOTO: Sindre Reinholt

– Heisan, har jeg kommet til Andreas Melvær i festivalen What’s Brewing?

– Ja, det stemmer!

– Jeg ser på årsregnskapet at dere har gått i underskudd.

– Å ja, det kan godt hende, jeg tror ikke det er så farlig. Hvor mye er det snakk om?

Betyr ikke kroken på døra

Festivalen som skulle gått av stabelen for sjuende gang i år har kun gått i underskudd én gang tidligere. Festivalarrangør Andreas Melvær er ikke særlig bekymret for minuset på årsrapporten etter fjorårets festival.

– Vi har aldri hatt som mål å tjene oss rike på denne festivalen. Her er det kvalitets-øl og god mat som står i fokus. Vi har hatt flere gode år og ingen har tatt ut utbytte, noe som betyr at dette bare spiser av egenkapitalen til festivalen.

Melvær forteller at What’s Brewing begynner å bli et velsmurt maskineri, men understreker: – Dette skal ikke bli Starbucks, eller Brewdog. FOTO: Sindre Reinholt

Ølentusiaster og ikke økonomer

Hvert år siden 2014 har What’s Brewing hentet inn brygg fra alle verdens hjørner. I fjor kunne man telle 320 ulike øl, fra 39 bryggerier og 14 land.

Årsaken til underskuddet er at What’s Brewing er en internasjonal festival som importerer mye øl handlet i dollar, forklarer Melvær.

– Godt øl er dyrt. Vi er avhengig av at kronen er sterk. Det er ikke all øl vi kjøper idet vi setter billettprisene. Dette betyr at vi må treffe kronekursen ni måneder frem i tid – og ingen av oss er økonomer, påpeker han lattermildt og fortsetter:

– Om kronekursen faller slik som den gjorde i fjor, går vi i minus.

– Når alle billettene er utsolgt og dere fortsatt går i minus, betyr vel det at dere kanskje bør skru prisene opp?

– Det er vanskelig å si noe om nå, men det er ingen som ønsker økte billettpriser. Vi har ingen ansatte og dette er ingen sitt levebrød, det er meningen at det skal humpe og gå!

Andreas holder en plakat fra da festivalen hadde temaet totalitært regime: – Det var ment som et spark mot reklamereglene for alkohol i Norge. FOTO: Sindre Reinholt Det å være amatør betyr å gjøre noe av kjærlighet, og dette er et amatørprosjekt i ordets rette forstand. Andreas Melvær Festivalarrangør

Vil ikke gjennomføre bare for å gjennomføre

Den 18. februar kunne ølentusiaster juble. For gjengen bak festivalen hadde bestemt seg for å dundre på nok en gang til tross for en litt skeptisk Melvær etter 2019.

Men i koronaåret 2020 ville festivalen blitt preget av smittevernregler, og det gidder rett og slett ikke Melvær.

– Vi har nok med å teipe over øl-logoer på capser, sokker og T-skjorter for å beholde skjenkebevillingen. Kommer smittevernregler på toppen av dette, ville vi mistet all gleden av en slik festival.

Summer of love, med en meters avstand.

Hvert år velger ølfestivalen ut et tema. Tidligere har de rullet en tanks utenfor den gang Tou Scene, da var temaet «totalitært regime».

I år hadde temaet stått dårlig i stil med korona, forteller Melvær med et smil om munnen

– Vi var inne på en festival som var inspirert av Summer of love og hippietiden. Det passet ekstremt dårlig med smittevern, sier han og ler.

Uferdig plakat til What’s Brewing 2020. FOTO: Illustrasjon: Frode Skaren Hippietid og korona passer ikke sammen. Andreas Melvær Festivalarrangør

Kommer tilbake

– Kommer dere tilbake neste år?

– Vi får se an situasjonen, vaksine eller ikke. Har vi blitt godt vant med smitteverntiltak, kan en gjennomføring være mer plausibel ...

– Dere har pleid å ha bryggere og øl fra Kina, kan det forventes?

– Haha, kanskje fra Wuhan? Jeg er mer bekymret for USA, avslutter festivalarrangøren.

Slik så det ut da What’s Brewing lånte en tanks i stil med festivaltemaet «totalitært regime»:

