Anders (24) fra Sandnes signerer med en av verdens største DJer

«Mitt navn er Anders og jeg er en DJ og produsent fra Sandnes»

Slik begynner mange e-poster inn til Byas-redaksjonen.

«... som nylig fikk signert en låt hos Revealed Recordings, som er plateselskapet til Hardwell».

Javell.

Hardwell er for mange et ukjent navn, men innenfor produsent- og DJ-verden er han et av verdens største. Han er kåret til nummer én i verden av «DJ mag» to ganger, og topp fire i verden seks år på rad.

Nå er Anders (24) fra Sandnes, også kjent som Vargenta, signert på plateselskapet hans.

Hadde gitt opp

I en kjellerleilighet i Sandnes har Anders Hegrestad slått leir sammen med DJ- og produsentvenn Labi Ramaj. Huseier jobber offshore, og de har fått lov til å bygge studio. Og spille høyt når eieren er ute i oljå.

Det er seks år siden Anders Hegrestad fra Sandnes begynte med musikk. Fotballen ble fort for seriøs, og det nye målet ble å få en låt utgitt på plateselskapet til helten Hardwell, Revealed Recordings i Nederland. Etter mange år og flere forsøk, fikk han alltid et nei. Inntil to måneder siden.

– Låten min ble sendt til plateselskapet, men siden de brukte så lang tid til å svare så trodde jeg at det blei nei, igjen, forteller Hegrestad.

Anders gikk videre og sendte låten til et mindre plateselskap, som var raskere på avtrekkeren. Sammen hadde de allerede begynt å planlegge slipp og markedsføring av låten. Så kom sjokket.

– De ville slippe låten min. Jeg ble helt sjokkert, jeg hadde jo allerede signert sangen til noen andre, fortsetter Hegrestad.

Tor-Arne Vikingstad

– Heldigvis var eieren av plateselskapet DJ og produsent selv, og forstod hvor stort det var. De fikk en annen låt istedenfor, og nå ser det ut til at Revealed vil ha flere låter med. Det er så utrolig nice, sier Hegrestad.

Signeringen har lønnet seg. Etter det har låten hans blitt lagt til i store Spotify-lister som «Hot New Dance», «Friday Cratediggers» og «Beats of Tomorrow», med flere hundretusener av følgere.

Ønsker å inspirere

På spørsmål om han har en sidejobb, er svaret på en måte som forventet. Mens flere i samme sjanger tar seg jobb i kassen eller som vikarlærer for å få endene til å møtes, lager Anders russelåter og er DJ på byen i helgene. Noe som etter hvert har blitt god butikk.

– Nå som jeg slipper låter på Hardwell sitt plateselskap, så får jeg virkelig tid til å konsentrere meg. De gir meg bilder til låtene, en plan på når ting skal legges ut på sosiale medier, alt utenom musikken egentlig. Det kommer godt med når det nærmer seg russesesong, forteller Hegrestad.

– Målet mitt er å bare lage mer musikk og signere flere låter. Jeg har flinke folk i USA som ofte synger på låtene, og gode signaler fra plateselskapet i Nederland. Jeg vet om mange unge DJs og produsenter i området som jobber hardt. Jeg håper noen av de leser dette og bare fortsetter å kjøre på, forteller Hegrestad.

Se Hardwells opptreden på gigafestivalen Tomorrowland under: